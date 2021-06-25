67-летняя Успенская удивила Сеть откровенным нарядом: "Совсем на старости лет сдурела"

Любовь Успенская опубликовала фото в провокационном наряде, которое подписчики раскритиковали. В Сети считают, что певице стоит быть скромнее

Любовь Успенскую раскритиковали за откровенный наряд / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Популярная певица Любовь Успенская, которая продолжает выяснять отношения с бывшим супругом, удивила Сеть неоднозначным образом на музыкальном фестивале "Жара" в Москве. Певица опубликовала у себя в Instagram фото в провокационном наряде и подписчики не могли не прокомментировала новый образ артистки.

На новом снимке Успенская предстала в коротких шортах, топе и ботфортах.

"Московская Жара сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку. Не хватает только моря", – подписала фото певица.

Любовь Успенская на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В комментариях многие стали отмечать, что образ получился очень откровенным.

"Сдвиг по фазе"

"Старческий маразм"

"Для элегантного возраста очень пошло!"

"Образ красив, но не по возрасту все-таки, все знают сколько лет вам. Может я что-то не понимаю, я более консервативна"

"Вульгарно – это сказано мягко! Пошло...потому что возраст не молодой"



Напомним, ранее Любовь Успенская рассказала, что собирается из своей единственной дочери Татьяны Плаксиной сделать звезду шоу-бизнеса.

"Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! Мы с ней давали недавно пару совместных выступлений: Таня всех зрителей покорила. А сейчас я готовлю очень серьезный проект: Таня будет в нем петь! Татьяна Плаксина будет звучать везде", – пообещала певица.

Как поет дочь Любови Успенской, можно узнать в нашем материале.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Ранее на фестиваль "Жара" в откровенных нарядах пришли Анна Седокова и и Светлана Лобода.