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67-летняя Успенская удивила Сеть откровенным нарядом: "Совсем на старости лет сдурела"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 июня, 12:13
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Любовь Успенская опубликовала фото в провокационном наряде, которое подписчики раскритиковали. В Сети считают, что певице стоит быть скромнее
Любовь Успенскую раскритиковали за откровенный наряд
Любовь Успенскую раскритиковали за откровенный наряд / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Популярная певица Любовь Успенская, которая продолжает выяснять отношения с бывшим супругом, удивила Сеть неоднозначным образом на музыкальном фестивале "Жара" в Москве. Певица опубликовала у себя в Instagram фото в провокационном наряде и подписчики не могли не прокомментировала новый образ артистки.

На новом снимке Успенская предстала в коротких шортах, топе и ботфортах.

"Московская Жара сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку. Не хватает только моря", – подписала фото певица.

Любовь Успенская на фестивале "Жара"
Любовь Успенская на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

В комментариях многие стали отмечать, что образ получился очень откровенным.

  • "Сдвиг по фазе"
  • "Старческий маразм"
  • "Для элегантного возраста очень пошло!"
  • "Образ красив, но не по возрасту все-таки, все знают сколько лет вам. Может я что-то не понимаю, я более консервативна"
  • "Вульгарно – это сказано мягко! Пошло...потому что возраст не молодой"


Напомним, ранее Любовь Успенская рассказала, что собирается из своей единственной дочери Татьяны Плаксиной сделать звезду шоу-бизнеса.

"Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! Мы с ней давали недавно пару совместных выступлений: Таня всех зрителей покорила. А сейчас я готовлю очень серьезный проект: Таня будет в нем петь! Татьяна Плаксина будет звучать везде", – пообещала певица.

Как поет дочь Любови Успенской, можно узнать в нашем материале.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Ранее на фестиваль "Жара" в откровенных нарядах пришли Анна Седокова и и Светлана Лобода.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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