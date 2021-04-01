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62-летняя Мадонна покурила марихуану и страстно поцеловалась с бойфрендом: видео

Сегодня, 17:54

Артистка показала откровенные кадры в Instagram

62-летняя поп-звезда Мадонна, которая украла фото незнакомки и "прикрепила" на него свою голову, продемонстрировала поклонникам, как она страстно целуется со своим молодым возлюбленным, 26-летним Ахламаликом Уильямсом.

При этом парочка также раскуривала перед камерой марихуану, размахивая самокруткой. Видео Мадонна разместила в Instastories.

Мадонна с бойфрендом
Видео: instagram.com/madonna

Западные СМИ сообщают, что Мадонна и Ахламалик познакомились еще в 2015 году, когда парню было всего 20 лет. Уильямс проходил прослушивание в команду артистки во время тура Rebel Heart. Мадонна и Ахламалик стали встречаться в 2018 году, а свои отношения они рассекретили лишь через год. Сейчас Уильямс живет вместе с Мадонной, и его совместные фото с артисткой нередко появляются на ее странице в Instagram.

Напомним, Мадонна в одном белье смутила Сеть новыми фото.

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