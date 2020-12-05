51-летняя модель снялась в кружевном боди для Victoria's Secret – фото

Модель продемонстрировала свою фигуру

В этом году лицом рождественской кампании Victoria’s Secret стала 51-летняя датская модель Хелена Кристенсен. На своей страничке в Instagram модель поделилась снимками с фотосессии.

На опубликованных фото можно увидеть 51-летнюю модель в черном кружевном боди и в халате с анималистичным принтом.

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

На других снимках Хелена уже предстала в красном нижнем белье и в халате.

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен Фото: Хелена Кристенсен

Отметим. что Хелена Кристенсен была одним из первых "ангелов" Victoria’s Secret и часто участвовала в показах бренда. В одном из своих интервью модель призналась, что съемки в нижнем белье для нее – искусство, демонстрирующее красоту женского тела. Оставаться в прекрасной физической форме Хелене помогают регулярные тренировки.

Ранее мы рассказывали, что "ангел" Victoria’s Secret Роми Стрейд стала мамой.

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