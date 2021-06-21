Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

51-летняя Дженнифер Лопес выглядит как копия своего отца на редком детском фото

Сегодня, 12:54

Звезда впервые за долгое время показала совместные фото со своим отцом, Дэвидом Лопесом. На одном из фото певица запечатлена еще малышкой

Дженнифер Лопес с отцом
Дженнифер Лопес с отцом
Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам редкие фотографии со своим папой. Так звезда решила выразить ему свою любовь в честь Дня отца, в который многие звезды тоже опубликовала фото со своими любимыми родителями.

В Instagram-аккаунте Джей Ло появилось несколько семейных фото. Один снимок – архивный, на котором маленькая Дженнифер сидит на руках у отца, а второй – сделан в настоящее время. На обоих снимках отец и его звездная дочь поразительно похожи. Особенно, на том фото, где певица еще ребенок.

В публикации звезда очень тепло отозвалась о своем отце и празднике.

"Папа, не хватит слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь... Я люблю тебя всегда... всеми способами! Счастливого Дня отца – всем чудесным папочкам, которые каждый день приходят к своим малышам! Вы намного более нам нужны, ценны и любимы, чем вы, вероятно, думаете", – написала Дженнифер Лопес.

Поклонники певицы признали, что она невероятно похожа на своего отца. А публикация певицы собрала более пол миллиона лайков.

  • "Вау, ты выглядишь прямо как он!"
  • Ты будто его копия!"
Скриншот Instagram

Дженнифер Лопес родилась в небогатой семье пуэрториканцев в Нью-Йорке. Отец Дженнифер, Дэвид Лопес, некоторое время работал в страховой компании в ночную смену, а потом начал работать программистом. Тем временем его супруга, мама Джей Ло, заботилась о доме и растила детей. У Дженнифер Лопес есть две сестры – Лесли и Линда.

Джей Ло с детства занималась вокалом и танцами, но родители не хотели, чтобы девочка строила карьеру артистки. Несмотря на это она успешно прошла кастинг в фильм "Моя маленькая девочка", будучи в выпускном классе. С тех пор Дженнифер загорелась мечтой стать актрисой. В итоге вопреки протестам родителей юная артистка бросила учебу в университете, ушла из дома и начала подрабатывать, чтобы оплачивать квартиру.

Смотрите в сюжете о многодетных семьях звезд:

Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время поцелуя попали в объектив папарацци.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Фото дня. Зеленский трогательно поздравил своего отца Не навязывать свое мнение и позволять ошибаться: 2 совета по воспитанию детей от известных ведущих Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги - трогательное видео
Дженнифер Лопес День отца родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:31Звездно

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

Сегодня, 06:20Events

День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:38Звездно

Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

Вчера, 07:50Events

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Вчера, 07:15Events

День медика-2021: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Троицей-2021 в СМС и коротких стихах

Вчера, 05:45Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 05:20Events

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

19 июняМодно

60-е, блестки или нюд? Выбираем актуальный макияж на выпускной

19 июняЗвездно

Как российский шоубиз гулял на дне рождения Максима Галкина (видео)

19 июняЗвездно

Пугачева впервые за долгое время спела на публике: как сейчас звучит голос певицы

19 июняEvents

Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

19 июняЗвездно

Пугачева и Галкин страстно поцеловались на глазах у сотен гостей (видео)

19 июняЗвездно

Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри

18 июняЭксклюзив

Чапкиса похоронили рядом с Каденюком и Майбородой: фото могилы хореографа

18 июняEvents

Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
"Это хуже СПИДа": Стас Пьеха две недели жил в туалете
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять