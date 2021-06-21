51-летняя Дженнифер Лопес выглядит как копия своего отца на редком детском фото

Звезда впервые за долгое время показала совместные фото со своим отцом, Дэвидом Лопесом. На одном из фото певица запечатлена еще малышкой

Дженнифер Лопес с отцом Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам редкие фотографии со своим папой. Так звезда решила выразить ему свою любовь в честь Дня отца, в который многие звезды тоже опубликовала фото со своими любимыми родителями.

В Instagram-аккаунте Джей Ло появилось несколько семейных фото. Один снимок – архивный, на котором маленькая Дженнифер сидит на руках у отца, а второй – сделан в настоящее время. На обоих снимках отец и его звездная дочь поразительно похожи. Особенно, на том фото, где певица еще ребенок.

В публикации звезда очень тепло отозвалась о своем отце и празднике.

"Папа, не хватит слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь... Я люблю тебя всегда... всеми способами! Счастливого Дня отца – всем чудесным папочкам, которые каждый день приходят к своим малышам! Вы намного более нам нужны, ценны и любимы, чем вы, вероятно, думаете", – написала Дженнифер Лопес.

Поклонники певицы признали, что она невероятно похожа на своего отца. А публикация певицы собрала более пол миллиона лайков.

"Вау, ты выглядишь прямо как он!"

Ты будто его копия!"

Скриншот Instagram

Дженнифер Лопес родилась в небогатой семье пуэрториканцев в Нью-Йорке. Отец Дженнифер, Дэвид Лопес, некоторое время работал в страховой компании в ночную смену, а потом начал работать программистом. Тем временем его супруга, мама Джей Ло, заботилась о доме и растила детей. У Дженнифер Лопес есть две сестры – Лесли и Линда.

Джей Ло с детства занималась вокалом и танцами, но родители не хотели, чтобы девочка строила карьеру артистки. Несмотря на это она успешно прошла кастинг в фильм "Моя маленькая девочка", будучи в выпускном классе. С тех пор Дженнифер загорелась мечтой стать актрисой. В итоге вопреки протестам родителей юная артистка бросила учебу в университете, ушла из дома и начала подрабатывать, чтобы оплачивать квартиру.

Смотрите в сюжете о многодетных семьях звезд:

Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время поцелуя попали в объектив папарацци.

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