Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 захватывающих фильмов с женщинами в главных ролях

Сегодня, 17:25

Подборка кино для тех, кто праздничный вечер решил провести дома

Если сегодняшний праздничный вечер вы решили провести дома, сами или в компании близких, это отличный повод посмотреть какой-нибудь фильм.

В честь Международного женского дня мы выбрали несколько нескучных и действительно хороших фильмов, главные роли в которых исполнили самые топовые актрисы: Ума Турман, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон, Розамунд Пайк и Галь Гадот. Приятного просмотра!

Напомним, что ранее мы поделились крутыми идеями подарков, которыми вы можете удивить любимых женщин не только 8 Марта, но и в другие весенние праздники, которых впереди немало.

Солдат Джейн

США, боевик

На войне не место женщинам? Деми Мур в фильме Ридли Скотта доказала обратное. Разведчица-лейтенант Джордан О’Нил получает пропуск в сугубо мужскую команду военно-морской базы Каталано, где проводится интенсивный курс спецподготовки бойцов.

Убить Билла

США, боевик

В картине Квентина Тарантино Ума Турман играет наемную убийцу по прозвищу Черная Мамба, которая мстит за убийство своего жениха. Кстати, "Убить Билла" считается одним из культовых творений режиссера, именно благодаря отменной игре женской части каста.

Читайте также:
11 главных кинопремьер весны, которые вы захотите посмотреть на большом экране

Исчезнувшая

США, триллер

Об этом фильме можно говорить много, но лучше его посмотреть. Розамунд Пайк воплотила на экране идеальную Энни, которая исчезает из дома в очередную годовщину свадьбы. "Исчезнувшая" – драматический триллер режиссера Дэвида Финчера, снятый по мотивам бестселлера писательницы Гиллиан Флинн.

Призрак в доспехах

США, фантастика

Скарлетт Йоханссон в киноадаптации известной манги перевоплотилась в кибер-машину с совершенным разумом, который поместили в идеальную оболочку. В ходе сюжета ей предстоит раскрыть тайну, которую от нее скрывали.

Чудо-женщина

США, фантастика

Диана, которую сыграла актриса Галь Гадот, когда-то была амазонкой. Ей пришлось покинуть родной дом, чтобы помочь американскому пилоту (Крис Пайн) спасти мир. Этот фильм принес Патти Дженкинс славу одной из самых высокооплачиваемых режиссеров-женщин.

Смотрите также 8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
6 фильмов и сериалов о вирусах, которые сняли во время пандемии COVID-19 Мавка уже не та. В новом тизере мультфильма "Мавка. Лесная песня" показали обновленную героиню 20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей
кино 8 Марта что посмотреть что посмотреть вечером
Реклама

Новости партнеров

Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Вкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Сегодня, 12:15Фаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Сегодня, 10:51Вкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Сегодня, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 18:05Фаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

Вчера, 15:29Фаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Вчера, 10:21Events

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 08:01Events

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

6 мартаЗвездно

"Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу

6 мартаВкусно

Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

6 мартаЗвездно

На шоу "Холостяк-11" пришла бывшая девушка умершего Стужука

6 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

6 мартаЗвездно

Первый поцелуй, порноактриса и гигантский кролик: лучшие моменты первого выпуска "Холостяка-11"

Новости партнеров

Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять