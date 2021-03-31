5 самых глупых мифов, в которые нас заставили поверить шпионские фильмы и экшены

Развенчиваем популярные мифы из фильмов

Мы обожаем когда герой детективного фильма или боевика идет в замедленной съемке, а позади него что-то эпично взрывается, и волнуемся, когда его допрашивают с помощью сыворотки правды. И хотя мы любим кино за его магию и невероятные сюжеты, часто нас вводят в заблуждение.

Создатели фильмов нередко игнорируют научные факты, чтобы снять эффектную сцену, а зрители в итоге верят, что такое возможно и в жизни.

Life Сегодня решили узнать, в какие мифы мы поверили благодаря фильмам.

Кстати, раньше мы показали самые неуклюжие киноляпы в сериалах и кино.

1. С помощью тряпки с хлороформом можно "вырубить" кого-то за мгновение

Кадр из фильма "Исчезновение" Фото: Скриншот из YouTube

Тряпка, пропитанная хлороформом, часто используется в кино преступниками, чтобы "выключить" человека на долгое время. Например, согласно фильмам "Эйс Вентура: детектив домашних животных", триллеру "Исчезновение" можно всего лишь прикрыть рот тканью и сразу нейтрализовать противника. Но по правде говоря это так не работает.

Слишком маленькая дозировка подобных токсинов может не вызвать никакого эффекта, а слишком большая – навредить даже тому, кто нападает. Согласно данным на сайте Science ABC, в целом можно оставить человека без сознания с помощью хлороформа, но займет это намного больше времени, чем показывают в кино.

2. Пистолет с холостыми патронами не может навредить

"Джон Уик" Фото: lionsgate.com

Когда в напряженной сцене злодей направляет на героя пистолет, а потом оказывается, что оружие заряжено холостыми, зрители, конечно, облегченно выдыхают, а герой ликует. Это еще один миф, что выстрел холостыми патронами якобы безвредный.

Как сообщает National Center for Biotechnology Information, на самом деле давления газа от взрывающегося пороха холостого патрона достаточно, чтобы пробить грудную стенку, брюшную мышцу и череп на близком расстоянии.

3. Можно спокойно идти на фоне эффектного взрыва

Сцена взрыва в фильме "Человек ноября" Фото: filmaffinity.com

Самое распространенное и любимое зрителями клише в экшн фильмах, когда крутыш-герой уверенно идет вперед, пока на втором плане что-то эпично взрывается. Желательно еще, чтобы все было в замедленной съемке. Понятно, почему снимают такие сцены: что бы зрители подумали о герое, который в страхе сбегает от взрыва? Но именно так было бы максимально правдиво.

Ударная волна, которая образуется вследствие взрыва, может серьезно навредить человеку, который поблизости, и даже разорвать его легкие и сердце. Об этом сообщает Ranker со ссылкой Gizmodo.

4. Сыворотка правды заставляет раскрыть любые секреты

Кадр из фильма "Правдивая ложь" Фото: themoviedb.org

Вспомните сцену со Шварценеггером в боевике "Правдивая ложь", где его герою на допросе террористы вводят укол и он почти моментально действует.

Но подобные "сыворотки правды", как пишет Business Insider, работают лишь как седативные средства – они замедляют психические процессы, так что человеку становится сложнее врать. Но это не значит, что он сразу же начнет правдиво отвечать на любые вопросы.

5. Нечеткое фото можно волшебным образом детализировать

Сцена из сериала "Касл" Фото: Скриншот из YouTube

Таких сцен просто масса в полицейских и детективных фильмах и сериалах. Когда преступник случайно засветился на нечеткой фотографии, в техотделе полиции каким-то образом детализируют фото и вытягивают из него нужную для расследования информацию.

По факту же, снимок можно сделать менее "грязным", то есть убрать шумы, добавить контраст для четкости, но нельзя изменить изначальное расширение кадра.

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