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5 откровений Дантеса из нового интервью: о сексе с Дорофеевой, ревности и президентстве

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 17:02
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Владимир Дантес сегодня празднует день рождения. По случаю его 33-летия мы собрали ТОП-5 самых интересных высказываний Вовы из его интервью
Самое интересное из нового интервью Владимира Дантеса
Самое интересное из нового интервью Владимира Дантеса / Фото: YouTube

Сегодня, 28 июня, украинский певец Владимир Дантес празднует 33-летие. Мы уже рассказывали, как его поздравила с днем рождения супруга Надя Дорофеева, а сейчас поделимся с вами самыми интересными высказываниями Вовы из нового интервью.

Но сперва зацените наш чек-лист что делать летом, который мы тщательно и кропотливо подбирали специально для наших читателей.

5 откровений Вовы Дантеса о личном

Певец Владимир Дантес признался, что завидует другим артистам
Певец Владимир Дантес признался, что завидует другим артистам / Фото: YouTube

Завидует ли Дантес другим артистам

На вопрос ведущего Славы Демина о том, существует ли зависть в украинском шоу-бизнесе, Владимир ответил, что за другими подобного не замечал, а сам порой завидует.

"Я могу сказать за себя. Я считаю, что зависть существует. Потому что для меня зависть – это триггер и двигатель. Если я вижу, что кто-то классно что-то делает, я горжусь теми артистами у нас в стране, которые делают классную музыку", – сказал Дантес в видео, опубликованном в YouTube-канале "Люкс ФМ".

О сексе с Дорофеевой

Фразу "Надя Дорофеева в постели, как..." Дантес продолжил так:

"Как-то справляется со мной".

Хорошая шутка, Вова)

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О ревности

Дантес признался, что не помнит, когда последний раз ревновал свою супругу. При том, что эта ревность была связана с музыкой.

"Она мне говорит правильные вещи, но я их отрицаю, потому что я альфач, самец, только мое слово что-то значит, а потом делаю так, как сказала Надя".

Владимир Дантес признался, хотел ли бы он стать президентом
Владимир Дантес признался, хотел ли бы он стать президентом / Фото: YouTube

Что бы Дантес сделал, будь он президентом

"Нет, ребята, я люблю когда меня любят, поэтому я не стал бы президентом", – ответил Владимир.

О стереотипах, которые бесят

"Людям кажется, что другие люди что-то должны. Мужчины – должны быть сильными, женщины – сидеть дома, ухаживать за детьми. Вообще все эти стереотипы, которые тянутся давно".

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Ранее Надя Дорофеева объяснила, почему у них с Дантесом нет детей.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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