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5 нескучных идей празднования 8 марта для ленивых, искателей приключений и романтиков

Сегодня, 12:35

Варианты празднования на любой случай жизни

Меньше недели осталось до главного праздника марта, и пора бы задуматься о том, с кем и где вы его проведете. Выбор подарка тоже дело непростое, но на этот случай у нас уже есть идеи необычных презентов.

Теперь давайте определяться, как именно вы хотите отметить – может быть, провести романтичный вечер под живую джазовую музыку или испытать острые ощущения в квест-руме? Пока вы думаете, мы поделимся с вами пятью разными вариантами, как нескучно, и, главное, приятно, отдохнуть на 8 марта.

Разгадайте загадки в квест-комнатах

Будете ли вы праздновать 8 марта с друзьями, семьей или наедине с любимым – квест-комнаты – это всегда супер-весело. Потом, когда вас спросят, где вы были в понедельник, сможете ответить: "В подвале маньяка" или "На атомной станции". В общем, вам точно будет что рассказать.

Квест-румов в Киеве много, поэтому выбирать есть из чего. Один из самых популярных – квест "Энигма", где есть пять квестов длительностью около часа. В среднем в группе может быть от двух до шести людей.

Квест "Чемоданная фабрика"
Квест "Чемоданная фабрика"
Фото: enigmaroom.com.ua

Еще один популярный квест – "Взаперти". Он находится не только в Киеве, но и в Харькове, Львове и Днепре. Здесь тоже большой выбор квест-комнат разного уровня сложности.

Кстати, во многих квест-комнатах сейчас есть онлайн-игры, то есть вы можете пройти квест виртуально, находясь дома.

Квест "Взаперти"
Квест "Взаперти"
Фото: Скриншот из видео

Послушайте живую музыку

К 8 марта в Киеве намечается немало концертов, но с покупкой билетов стоит все же поторопиться.

Например, вечером 8 марта в Доме Архитектора состоится романтический вечер "Музыкальные истории любви". Знаменитый пианист и композитор Павел Игнатьев и актриса Катико Пурцеладзе исполнят нежные джазовые композиции, среди которых как авторские, так и работы Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Луи Армстронга.

Павел Игнатьев
Павел Игнатьев
Фото: facebook.com

Провести вечер в таком шикарном месте как Premier Palace Hotel и послушать живой джаз можно на концерте All Star Jazz – Jazz in Kyiv Band feat Laura Marti. 8 марта состоятся сразу два концерта.

Jazz in Kyiv Band и Лаура Марти
Jazz in Kyiv Band и Лаура Марти
Фото: facebook.com/lauramartijazz

Еще одно музыкальное событие – "Весенняя классика" – концерт от оркестра Киевской камераты, который состоится 8 марта в Киевской консерватории. Это отличный вариант, если вы празднуете с семьей или в любимым человеком.

Ансамбль "Киевская камерата"
Ансамбль "Киевская камерата"
Фото: facebook.com/KiivskaKamerata

Посмейтесь от души

Стенд-ап точно сделает ваш праздник незабываемым. И кстати, в Киве на 8 марта запланировано множество таких ивентов.

Среди них – The stand up | Этот женский день, который подойдет и для дам, и для джентльменов. "Женский стендап" – при участии популярных комиков и комикесс, и "Подпольный Стендап" – о женщинах, отношениях и других повестках дня.

"Подпольный стендап"
"Подпольный стендап"
Фото: facebook.com/antonstenyuk

Повеселитесь на мастер-классе

Попробовать то, чем вы ранее никогда не занимались всегда приятнее и веселее в компании. Так что смело планируйте на 8 марта посещение воркшопа с подругой или бойфрендом.

Первый вариант – мастер-класс по живописи маслом в Арт-студии "Фонарик". Тут вы сможете дать волю воображению, ощутить себя настоящим художником, при этом, делая все под руководством профессионалов.

Мастер-класс в арт-студии "Фонарик"
Мастер-класс в арт-студии "Фонарик"
Фото: facebook.com/Lihtaryk

Еще один мастер-класс в этой же студии – флюид-арт. Если вам уже стало интересно, что означает это слово, точно стоит попробовать. На самом деле, это вид абстрактной живописи, когда смешивают разные акриловые краски. В итоге выходят необычные узоры и эффекты.

Один из популярных уроков – по гончарству. Кстати, гончарство считают скучным те, кто никогда не был на таком мастер-классе. На деле же, это крутой способ отвлечься от ежедневной рутины, перестать о чем-либо думать и самому создать какую-либо посуду.

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Объедините приключения и отдых

Любителям приключений и ярких впечатлений, конечно, больше придется по душе конная прогулка и активный отдых на природе. Тем более, что в такую погоду кататься на лошадях приятнее и комфортнее. Мы уже делали обзор интересных мест, где покататься на лошадях в Киеве и пригороде.

Например, один из популярных среди киевских конных клубов – конно-прогулочная база "Набег" и спортивный клуб "Аргамак".

Но если вы едете за город, то присмотритесь к КСК "Магнат" или конно-спортивному клубу "Боливар", где можно покататься как опытным, так и новичкам, а также можно погулять за территорией комплекса.

Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Где в Киеве покататься на лошадях / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

Не пропустите подборку готовых стильных нарядов на 8 марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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