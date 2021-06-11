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5 цитат Михаила Заливако и Анны Богдан из их общего интервью: о сексе, свадьбе и другом

Сегодня, 13:35

Влюбленные рассказали, нужно ли устраивать шикарную свадьбу, вспоминать бывших, и кто главный в отношениях

Михаил Заливако/Анна Богдан
Михаил Заливако/Анна Богдан
Фото: YouTube

Михаил Заливако и Анна Богдан вместе уже около трех месяцев. Они живут в съемной квартире, за которую платит Михаил, задумываются о свадьбе и обсуждают прежние отношения друг друга.

Мы собрали пять самых интересных цитат Михаила и Анны из нового интервью для шоу "Слава+", опубликованного в YouTube.

Должен ли мужчина быть главным в отношениях?

"Нужно делать так, чтобы женщина позволяла это делать. Чтобы это было не просто потому, что ты мужчина, а потому, что ей так хочется", – считает Михаил Заливако.

Об Андрее Богдане

"Мне надоели разговоры об этом. Потому что я уже совсем в других отношениях. И я давно уже развелась, я девушка Михаила", – сказала Анна Богдан.

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При этом Заливако говорит, что не обращает внимания на эти "ярлыки". Его не задевает, что в СМИ Анну постоянно называют бывшей супругой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Анна Богдан о замужестве

"У меня никогда такого не было, что вот, я хочу замуж. Я в отношениях, я счастлива, а там, время покажет", – призналась Богдан и добавила, что если выйдет замуж – поменяет фамилию.

О сексе

"Самое странное, когда в отношениях секса нет, когда он простой и обычный, – говорит Михаил. – Я не знаю, кому интересно всю жизнь тр*хаться в миссионерской позе".

О свадьбе

"Мне вообще все равно. Но если хочется (партнеру – прим. ред), давай, какая разница".

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шоу-бизнес отношения Анна Богдан Михаил Заливако
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