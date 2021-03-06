3D-мультфильм "Рая и последний дракон" вышел в прокат. Наши впечатления после просмотра

Мы готовы обсудить с вами сюжет новинки и поделиться своими впечатлениями

4 марта в украинский прокат вышел американский анимационный 3D-фильм "Рая и последний дракон" от Walt Disney Animation Studios. Режиссером фильма выступил Дон Холл, а продюсером – Оснат Шурер. В главных ролях Келли Мэри Трэн и Авквафина.

Если вам нечем заняться в эти выходные, но вы все еще сомневаетесь, идти или не идти в кино, мы готовы обсудить с вами сюжет этой новинки и поделиться своими впечатлениями от премьеры. Кстати, цена одного билетика – 210 гривен. Оно того стоит? Ну давайте поразмышляем.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Коротко о сюжете: пять кланов в фантастической стране под названием Кумандра жили дружно, пока их не атаковали безликие монстры некой Друуны. Чтобы спасти свою землю и напуганное до смерти население, разноцветные драконы, которые когда-то и создали всю эту Кумандру, объединились ради общего спасения. Они наколдовали магическую жемчужину, временно уничтожившую силы тьмы.

После масштабной битвы в живых остался только один дракон и, кажется, далеко не самый лучший. Но только он (вернее, она) сможет противостоять монстрам в будущем, если это понадобится… Конечно же, понадобится! И вот эти темные времена незаметно подкрались.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Возможно, ситуацию получится спасти воительнице по имени Рая – дочери легендарного вождя. Вместе с ней в борьбу вступает немой напарник Тук Тук (он вам понравится), малыш-бандит с загадочными обезьянами и временно осиротевшим мальчиком, удачно развернувшим собственный бизнес в шаге от мировой катастрофы.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Несколько слов о впечатлениях:

Неплохой экшен, но есть проблемы с психологическим портретом главных героев.

Сюжет не гениальный, но он есть и логично развивается, а это уже можно как-то вынести.

Анимация на уровне, хотя мы заметили несколько украденных фишек у других анимационных мультфильмов, а воровать нехорошо.

Фото: Walt Disney Animation Studio

Юмор плоский, но присутствует. Для детей – сойдет. Для взрослых, возможно, тоже (если вы очень любите смеяться).

Украинская озвучка – колоритна и прекрасна. Кстати, очень понравился прокуренный голос дракона-гопника Сису (да, у дракона такое странное имя и это не смешно, если вам не шесть лет!). Хотя девиантная модель поведения этого существа, мягко говоря, вызывает много вопросов. Очень много.

В общем, смотреть это можно, но "вау"-эффекта у вас не будет.

Оценка – 7,5/10.

Напомним, ранее мы посмотрели "Мелочи" с Джаредом Лето: почему стоит увидеть этот фильм. Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться