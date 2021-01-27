Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

39-летняя Пэрис Хилтон начала процедуру ЭКО, чтобы родить двойню

Сегодня, 12:07

Светская львица мечтает о близнецах

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон. которая ранее заморозила свои яйцеклетки, призналась, что по совету Ким Кардашьян проходит процедуру ЭКО в надежде "родить близнецов", сообщает Mirror.

Пэрис и Ким были близкими друзьями в течении многих лет, более того – Ким была личной помощницей Пэрис, прежде чем прославилась благодаря семейному ТВ-шоу. И теперь, по совету своей давней подруги, Хилтон решила сделать ЭКО, чтобы зачать близнецов – как она и всегда мечтала.

В подкасте для The Trend Reporter Пэрис призналась, что готова к созданию семьи, о которой мечтала долгое время.

"Я очень взволнована и готова сделать следующий шаг и, наконец, просто жить настоящей жизнью", – комментирует Пэрис.

Светская львица Пэрис Хилтон
Светская львица Пэрис Хилтон
Фото: AFP

39-летняя Хилтон также назвала своего нынешнего бойфренда Картера Реума "парнем своей мечты" и сказала, что они уже задумались о браке.

"Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей – это смысл жизни. Мне еще не приходилось испытывать это, потому что ранее я не чувствовала, что кто-то действительно заслужил мою любовь. Теперь я наконец нашла такого человека", – признается Пэрис.

Пэрис и Картер знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году. У Пэрис было много бойфрендов, один из них – Крис Зилка, с которым Хилтон разорвала помолвку в 2018 году.

Напомним, Пэрис Хилтон сообщила о трагедии в семье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эмма Робертс показала лицо новорожденного сына (фото) "Получила приговор": Маша Ефросинина рассказала, как в 22 года узнала, что не сможет родить Супермодель Джиджи Хадид наконец рассекретила имя своей дочери
дети звезд Пэрис Хилтон
Реклама

Новости партнеров

В Одесі померла відома акторка: названо причину
В Одесі померла відома акторка: названо причину
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Горе пришло в семью Насти Каменских: первые подробности
Горе пришло в семью Насти Каменских: первые подробности
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Вкусно

Курага – в чем ее польза для здоровья и как правильно ее выбрать

Вчера, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Вчера, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

25 январяВкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

25 январяЗвездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

25 январяВкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

25 январяЗвездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

25 январяВкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

25 январяФаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

25 январяФаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

25 январяФаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

25 январяEvents

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

25 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Новости партнеров

Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять