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36-летняя Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
7 июля, 09:44
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Знаменитая голливудская актриса ждет второго ребенка от своего супруга Колина Жоста. У Скарелтт уже есть дочь Роуз от своего второго супруга Ромена Дориака
Скарелтт Йоханссон беременная вторым ребенком
Скарелтт Йоханссон беременная вторым ребенком / Фото: Getty Images

Знаменитая актриса Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – звезда Голливуда беременна от своего третьего супруга, 39-летнего Колина Жоста. Для него ребенок станет первенцем, а Скарлетт уже воспитывает дочь от предыдущего брака. О беременности актрисы сообщает издание Page Six.

Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге, – рассказал инсайдер.

Другой источник из окружения актрисы добавил, что Йоханссон старается скрыть свою вторую беременность. Из-за своего интересного положения актриса даже пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост / Фото: Getty Images

Вместо того, чтобы присутствовать на мероприятиях лично, Скарлетт проводила встречи по Zoom, при этом не показывала себя в полный рост.

Скарелтт Йоханссон и Колин Жост стали мужем и женой осенью прошлого ода, до этого они состояли в отношениях в течение трех лет.

Ранее Скарелтт была замужем за французским журналистом Роменом Дориаком с 2014 по 2016 годы, а с 2008 по 2011 актриса состояла в браке с американским актером Райаном Рейнольдсом.

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" о звездах, которые выходили замуж, будучи беременными:

Ранее мы сообщали, что певица MamaRika и ее супруг Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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