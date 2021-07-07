36-летняя Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – СМИ

Знаменитая голливудская актриса ждет второго ребенка от своего супруга Колина Жоста. У Скарелтт уже есть дочь Роуз от своего второго супруга Ромена Дориака

Скарелтт Йоханссон беременная вторым ребенком / Фото: Getty Images

Знаменитая актриса Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – звезда Голливуда беременна от своего третьего супруга, 39-летнего Колина Жоста. Для него ребенок станет первенцем, а Скарлетт уже воспитывает дочь от предыдущего брака. О беременности актрисы сообщает издание Page Six.

Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге, – рассказал инсайдер.

Другой источник из окружения актрисы добавил, что Йоханссон старается скрыть свою вторую беременность. Из-за своего интересного положения актриса даже пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост / Фото: Getty Images

Вместо того, чтобы присутствовать на мероприятиях лично, Скарлетт проводила встречи по Zoom, при этом не показывала себя в полный рост.

Скарелтт Йоханссон и Колин Жост стали мужем и женой осенью прошлого ода, до этого они состояли в отношениях в течение трех лет.

Ранее Скарелтт была замужем за французским журналистом Роменом Дориаком с 2014 по 2016 годы, а с 2008 по 2011 актриса состояла в браке с американским актером Райаном Рейнольдсом.

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