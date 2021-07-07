36-летняя Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – СМИ

Знаменитая актриса Скарелтт Йоханссон во второй раз станет мамой – звезда Голливуда беременна от своего третьего супруга, 39-летнего Колина Жоста. Для него ребенок станет первенцем, а Скарлетт уже воспитывает дочь от предыдущего брака. О беременности актрисы сообщает издание Page Six.
Скарлетт скоро должна родить, я знаю, что она и Колин в восторге, – рассказал инсайдер.
Другой источник из окружения актрисы добавил, что Йоханссон старается скрыть свою вторую беременность. Из-за своего интересного положения актриса даже пропустила несколько мероприятий по продвижению фильма "Черная вдова", где она сыграла главную роль.
Вместо того, чтобы присутствовать на мероприятиях лично, Скарлетт проводила встречи по Zoom, при этом не показывала себя в полный рост.
Скарелтт Йоханссон и Колин Жост стали мужем и женой осенью прошлого ода, до этого они состояли в отношениях в течение трех лет.
Ранее Скарелтт была замужем за французским журналистом Роменом Дориаком с 2014 по 2016 годы, а с 2008 по 2011 актриса состояла в браке с американским актером Райаном Рейнольдсом.
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