36-летняя Каролина Куркова станет мамой в третий раз: фото

Модель с округлившимся животом снялась полностью обнаженной

36-летняя чешская модель Каролина Куркова в третий раз станет мамой. Радостной новостью звезда мира моды поделилась на своей странице в Instagram.

Каролина опубликовала фото, на котором она позирует полностью обнаженной с округлившимся животом.

"Мы счастливы сообщить о скором рождении малыша в нашей семье. Большое спасибо вам за все теплые пожелания. Мы очень рады таким переменам в жизни и этому особому периоду", – написала Куркова.

Каролина Куркова Фото: Instagram

Каролина Куркова замужем за кинопродюсером Арчи Друри. Они женаты уже 11 лет. Пара воспитывает двоих сыновей: 11-летнего Тобина и пятилетнего Ноа.

"Беременность – такой особенный, волшебный момент. Ваше тело претерпевает столько изменений – одни вам нравятся, а другие нет. Я всегда хотела задокументировать, каким было мое тело в тот момент, но во время первых двух беременностей я никогда не чувствовала себя комфортно. Двадцать один год работы моделью, документирую всю свою жизнь с помощью фотографий, но я никогда не хотела снимать беременность, потому что никогда не чувствовала себя красивой, показывая свой беременный живот. Когда я думаю об этом, мне грустно", – поделилась Куркова в интервью журналу Glamour.

Ранее мы сообщали, что принц Швеции Карл Филипп и принцесса София ждут третьего ребенка. Напомним, "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд впервые стала мамой.

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