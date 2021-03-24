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35-летняя Ирина Шейк показала себя в 20 лет: Еще не знала, какая жизнь впереди (фото)

Сегодня, 19:03

Модель опубликовала фото, сделанное в 2006 году

Сегодня точно день архивных фото! Недавно мы писали про снимки Аллы Пугачевой, которые были сделаны в 1999 году. А теперь 35-летняя знаменитая модель Ирина Шейк поделилась архивным фото, на котором ей 20 лет. Снимок Шейк опубликовала в Instagram.

На фото Ирина позирует в бикини, предположительно, в Еманжелинске (Россия), откуда она родом.

Ирина Шейк в 2006 году
Ирина Шейк в 2006 году
Фото: instagram.com/irinashayk

В комментариях многие поклонники Ирины отметили, что модель с тех пор совсем не изменилась. Подписчики бурно принялись обсуждать Шейк: "Красавица", "Еще не знала о том, какая жизнь впереди", "Красивая и хрупкая, в лучшем смысле этого слова", "Ирина, фигура – огонь, что вы едите?"

Скриншот: Instagram

Ирина Шейк (настоящая фамилия – Шайхлисламова) – российская модель, которая уже давно проживает и работает в США. Она появлялась на обложках Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar. Принимала участие в показах Victoria’s Secret. Лицо брендов Intimissimi и L’Oreal Paris.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk

Напомним, Ирина Шейк снялась в полупрозрачных нарядах от Chanel и Miu Miu для немецкого Vogue.

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