Майли Сайрус не пьет уже две недели. Певица была в запое на карантине

Певица начала пить на фоне подавленного состояния из-за пандемии коронавируса

Певица Майли Сайрус, которой не так давно исполнилось 28 лет, призналась, что вот уже две недели она находится в абсолютно трезвом состоянии. Ранее артистка пристрастилась к алкоголю на фоне пандемии коронавируса и карантина, сообщает People.

В новом интервью Зейну Лоу для New Music Daily от Apple Music, Майли заявила, что увлекалась алкоголем, а теперь ей наконец-то удалось побороть зависимость (надеемся, что надолго).

Майли Сайрус Фото: Getty Images

"Если честно, как и многие другие люди, чувствовала себя подавленной во время пандемии. Я бы могла прийти к вам в студию и сказать: "Смотрите, я трезвая". Но нет, я оплошала. Но теперь я точно вернулась к трезвому состоянию. Хочу сказать, что не нужно злиться на себя за такие вещи, лучше спросить у самих себя: "А в чем действительно проблема?" – заявила Сайрус.

Майли также отметила, что ей "нравится ощущать себя трезвой" и у нее "нет никаких проблем с алкоголем".

Недавно Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили клип, в котором показали свой поцелуй.

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