25 лет вместе: Руслана показала архивные фото со дня свадьбы

Певица поздравила своего супруга с юбилеем

47-летняя Руслана Лыжичко, которая ранее презентовала авторскую "Молитву Света", вместе со своим супругом Александром Ксенофонтовым празднуют серебряную свадьбу. Пара поженилась в 1995 году и уже 25 лет вместе.

По этому поводу певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько архивных фотографий со дня, когда они поженились.

"Сегодня 25 лет, как мы с Александром поженились. 25 лет пролетели, как мгновение. Любовь действительно может быть неземной", – написала в посте Руслана.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

На черно-белых кадрах влюбленные обмениваются кольцами. На Руслане свитер с высоким воротником и тренч, а жених поверх свитера надел темную жилетку.

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

А чем Руслана занималась в начале карантина, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Руслана решилась на смелый шаг ради нового клипа.

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