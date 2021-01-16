2137 эпизодов и три "Эмми": что стало с актерами сериала, который транслировали 10 лет

В 90-е "Санта Барбара" собирала перед телевизорами миллионы зрителей

Сериал "Санта Барбара" в 90-е собирал перед телевизорами миллионы зрителей. В Америке его смотрели 8,5 лет, а в Украине последнюю 2137 серию так и не увидели, потому, что у канала, который показывал мыльную сагу не хватило денег на трансляцию.

Сегодня.Lifestyle рассказывает, как за десятилетие изменились герои сериала, и как знаковые места, которые засветились в шоу, до сих пор привлекают туристов.

Видео: Сегодня

Джингл "Санта Барбары" звучал в эфире 2137 раз. Сериал выиграл три награды "Эмми" как лучше дневное шоу, создатели заработали на нем 30 миллионов долларов, а исполнители главных ролей обрели бешеную популярность.

Арки, ставшие символом знаменитого телешоу, до сих пор очень популярны среди туристов. У здания, где они стоят, фотографируются и снимают видео.

Но популярным сериал был в основном у зрителей постсоветских стран, а жители самой Санта Барбары его смотрели редко. Кинокритик Ярослав Подгора-Гвяздовский говорит, что для украинских зрителей сериал стал феноменом, потому что очень отличался от советского кино.

"Санта Барбара в этом уникальна, потому что ее смотрели семьями. Я иногда фыркал и бежал от этого сериала. Но помню, что мама всегда ставила в пример некоторые сцены", – вспоминает он.

Актерам приходилось учить с полсотни страниц текста. Эй Мартинез, который сыграл Круза Кастильо признался – даже влюбился в свою партнершу. Но экранные отношения актеры не продлили в реальной жизни. И даже не виделись более 10 лет после завершения сериала.

Иден Кепвелл и Круз Кастильо

Кадр из "Санта Барбары"

После Санта-Барбары Эй Мартинез играл в сериалах, но награду "Эмми" получил лишь одну – за роль Круза. А вот его любимая вообще ушла из кино... в церковь.

"Я никогда об этом не задумывалась, но тот первый урок в воскресной школе изменил все. Я поняла, что хочу заниматься только этим", – говорит актриса Марси Уокер.

За восемь с половиной лет любимых героев играли разные актеры. Глава семьи Кэпвелл – СиСи – менялся четыре раза. Финальные эпизоды сыграл Джед Алан. Который, между прочим, связан с Украиной – его прабабушка и прадедушка были эмигрантами.

Актер Джед Аллан

Фото: imdb.com

А вот экранная дочь СиСи – Келли не любит вспоминать "Санта Барбару". Хотя для Робин Райт это был старт карьеры.

"Мне было 19 лет. Я удивлена, что люди до сих пор говорят об этом", – признается она.

Завершилась эпопея в 1993-м году, когда реанимировать рейтинги продюсерам не удалось. Несмотря на то, что сериал шел долгие годы – многие в Украине последние серии так и не увидели.

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