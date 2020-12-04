Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона

Сегодня, 15:47

Проверить качество воздуха можно как с Android-смартфона в приложении Air Quality, так и в AirVisual для iOS

Со вчерашнего дня в Киеве наблюдается высокий показатель опасных веществ в воздухе. Показатели подскочили выше нормы и столица поднялась в рейтинге загрязненности воздуха среди мегаполисов на 17 место из 100. Индекс загрязненности достигал отметки в 124 при норме 50.

Согласно IQAir, сегодня, 4 декабря, Киев находится на седьмой позиции с отметкой 158.

Скриншот: iqair.com

Жители столицы начали активно обсуждать уровень загрязнения воздуха в Киеве и искать способы проверить его чистоту.

Благо, существует удобное приложение, которое помогает проверить индекс загрязнения воздуха в Киеве, а также определить его по отдельным районам. Называется оно Air Quality | AirVisual для Android или AirVisual Качество воздуха для iOS.

Как скачать и установим приложение для оценки качества воздуха на примере Android.

Как установить Air Quality
  1. Зайдите в Google Play и по поиску найдите приложение Air Quality;
  2. Нажмите на кнопку Install ("Установить");
  3. Запустите приложение Air Quality | AirVisual;
  4. Выберите свой город в списке, к примеру, Киев;
  5. Можно пользоваться приложением.
Air Quality

Также Air Quality | AirVisual выводит информацию о температуре, влажности воздуха, силе и направлении ветра. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации: что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.

Описания уровней загрязнения воздуха
Описания уровней загрязнения воздуха
Фото: Сегодня

Кроме того, в программе есть интерактивная карта, в котором можно посмотреть ситуацию в разных городах. В приложении также есть раздел с подробной информацией о том, что может влиять на загрязнение воздуха.

AirVisual Качество воздуха для iOS
AirVisual Качество воздуха для iOS
Фото: Apple

Напомним, Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице У iPhone SE 2020 обнаружился серьезный недостаток Киев снова возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом "Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев
загрязнение воздух Android смартфоны ios приложение
Источник: ain.ua
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено

Популярные статьи

Сегодня, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Вчера, 15:33Fun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Вчера, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Вчера, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Новости партнеров

Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять