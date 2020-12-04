Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона
Проверить качество воздуха можно как с Android-смартфона в приложении Air Quality, так и в AirVisual для iOS
Со вчерашнего дня в Киеве наблюдается высокий показатель опасных веществ в воздухе. Показатели подскочили выше нормы и столица поднялась в рейтинге загрязненности воздуха среди мегаполисов на 17 место из 100. Индекс загрязненности достигал отметки в 124 при норме 50.
Согласно IQAir, сегодня, 4 декабря, Киев находится на седьмой позиции с отметкой 158.
Жители столицы начали активно обсуждать уровень загрязнения воздуха в Киеве и искать способы проверить его чистоту.
Благо, существует удобное приложение, которое помогает проверить индекс загрязнения воздуха в Киеве, а также определить его по отдельным районам. Называется оно Air Quality | AirVisual для Android или AirVisual Качество воздуха для iOS.
Как скачать и установим приложение для оценки качества воздуха на примере Android.
- Зайдите в Google Play и по поиску найдите приложение Air Quality;
- Нажмите на кнопку Install ("Установить");
- Запустите приложение Air Quality | AirVisual;
- Выберите свой город в списке, к примеру, Киев;
- Можно пользоваться приложением.
Также Air Quality | AirVisual выводит информацию о температуре, влажности воздуха, силе и направлении ветра. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации: что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.
Кроме того, в программе есть интерактивная карта, в котором можно посмотреть ситуацию в разных городах. В приложении также есть раздел с подробной информацией о том, что может влиять на загрязнение воздуха.
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