Загрязнение воздуха в Киеве: как проверить со смартфона

Проверить качество воздуха можно как с Android-смартфона в приложении Air Quality, так и в AirVisual для iOS

Со вчерашнего дня в Киеве наблюдается высокий показатель опасных веществ в воздухе. Показатели подскочили выше нормы и столица поднялась в рейтинге загрязненности воздуха среди мегаполисов на 17 место из 100. Индекс загрязненности достигал отметки в 124 при норме 50.

Согласно IQAir, сегодня, 4 декабря, Киев находится на седьмой позиции с отметкой 158.

Скриншот: iqair.com

Жители столицы начали активно обсуждать уровень загрязнения воздуха в Киеве и искать способы проверить его чистоту.

Благо, существует удобное приложение, которое помогает проверить индекс загрязнения воздуха в Киеве, а также определить его по отдельным районам. Называется оно Air Quality | AirVisual для Android или AirVisual Качество воздуха для iOS.

Как скачать и установим приложение для оценки качества воздуха на примере Android.

Как установить Air Quality

Зайдите в Google Play и по поиску найдите приложение Air Quality; Нажмите на кнопку Install ("Установить"); Запустите приложение Air Quality | AirVisual; Выберите свой город в списке, к примеру, Киев; Можно пользоваться приложением.

Air Quality

Также Air Quality | AirVisual выводит информацию о температуре, влажности воздуха, силе и направлении ветра. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации: что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.

Описания уровней загрязнения воздуха Фото: Сегодня

Кроме того, в программе есть интерактивная карта, в котором можно посмотреть ситуацию в разных городах. В приложении также есть раздел с подробной информацией о том, что может влиять на загрязнение воздуха.

AirVisual Качество воздуха для iOS Фото: Apple

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