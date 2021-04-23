You-Tube разрешил менять имя канала без привязки к учетной записи Google: как это сделать

Пользователи YouTube смогут легко и быстро менять название своего канала

Специалисты YouTube решили упростить жизнь пользователям, которые хотят изменить название канала и изображение на нем.

Об этом сообщает "Тhe Verge".

До последнего времени пользователям YouTube нужно было менять все название учетной записи Google, чтобы изменить название своего канала. Имя на YouTube должно было совпадать с именем учетной записи, с которой отправлялись письма в Gmail. Потому специалисты YouTube решили, что нужно дать возможность пользователям обновлять название и изображение своего канала и все это повлияет только на сам профиль в YouTube, а имя учетной записи Google останется прежним.

YouTube Фото: Сегодня

В компании считают, что многие авторы хотят отправлять электронные письма под своим настоящим именем, а не под именем своего канала в YouTube.

В самой компании говорят, что новую функцию по смене имен пользователи ждали уже давно. Функция изменения имени канала и изображения уже доступна.

Все сделать очень просто. Если вы хотите изменить имя канала на ноутбуке или на компьютере, после захода на YouTube, перейдите в YouTube Studio.

Затем нажмите "Настройка канал".

После этого переходите в "Брендинг", чтобы изменить фото канала, а во вкладке "Основные сведения" можно поменять имя канала.

Если вы хотите изменить имя канала с помощью смартфона, то просто нажимаете на изображение своего профиля, а затем – на свой канал. После этого нажмите "Изменить канал".

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