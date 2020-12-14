В YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой в работе

В работе сервиса произошел сбой

В кампании YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой в работе сервиса.

Этом следует из заявления компании в Twitter.

Как отметили в компании, "нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube – наша команда знает и изучает это".

В компании пообещали сообщить, "как только у нас появятся новые новости".

Как известно, сегодня в работе YouTube и сервисов Google произошел сбой. Примерно в 14:30 по Киевскому времени работа была восстановлена.

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