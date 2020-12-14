В YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой в работе
В работе сервиса произошел сбой
В кампании YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой в работе сервиса.
Этом следует из заявления компании в Twitter.
Как отметили в компании, "нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube – наша команда знает и изучает это".
В компании пообещали сообщить, "как только у нас появятся новые новости".
Как известно, сегодня в работе YouTube и сервисов Google произошел сбой. Примерно в 14:30 по Киевскому времени работа была восстановлена.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное