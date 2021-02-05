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В Узбекистане будут производить бумагу из камня

Сегодня, 18:03

Планируемая мощность фабрики – 9000 тонн ежегодно

Теперь в Узбекистане будут производить бумагу из камня! Там открыли новую фабрику с китайскими технологиями. Как будут производить необычную бумагу и полезен ли такой способ для экологии – далее в материале.

Видео: Сегодня

Новый вид производства бумаги из камня имеет щадящее воздействие на экологию. Все поясняется тем, что при изготовлении бумаги с целлюлозы нужна вода, которая становится непригодной для дальнейшего использования. А если применить камень, то жидкость вообще не нужна.

К тому же, бумагу, изготовленную из камня, считают прочной и устойчивой к влаге и загрязнению. Планируемая мощность фабрики – 9000 тонн ежегодно.

Тем временем в Украине впервые провели операцию с помощью роботохирургии.

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Узбекистан бумага камень
Источник: Сегодня
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