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В Киеве открылся кинотеатр с экраном Samsung Onyx – почему он уникальный

Первый в Украине и Восточной Европе кинозал новой сети Miromax с инновационной LED-технологией Samsung Onyx заработал на Позняках

В столичном ТРЦ "Аладдин" на Позняках открылся первый кинотеатр новой украинской сети Miromax. Его уникальность заключается в революционной кинотехнологии Samsung Onyx, которая используется в одноименном зале Onyx, а также в смелых организационных решениях: гостям предлагается максимальная автоматизация обслуживания, ультрасовременный дизайн, дополнительные залы.

Оникс – LED-технология для кинотеатра

Светодиодный экран Samsung Onyx знаменует собой новое поколение кинотеатров, сообщает компания Samsung. Он дает картинку в разы ярче и контрастнее, чем проектор, и гарантирует, что изображение будет в наивысшем качестве – таком, какое создали производители фильма.

Системы кинопоказа на базе проекторов являются стандартом для отрасли уже 120 лет. За это время кинопроизводство продвинулось очень далеко и Samsung, ощущая потребность изменить устаревшие системы, предложила зрителям наиболее современные технологии, которые по уровню графики способны воплотить кинематографические образы будущего, отмечает руководитель направления Samsung Electronics Украина Юрий Тараганский. Новая технология на базе Cinema LED получила название "Оникс" – Onyx. "Вдохновленный образом одноименного драгоценного камня, бренд Samsung Onyx намекает на способность демонстрировать картинку с натуральными глубокими черными цветами и предлагает зрителям более мощный, привлекательный и выразительный контент", – говорит Юрий Тараганский.

Самый первый экран Samsung Onyx разрешением 4К диагональю 10 м был представлен в июле 2017 года. С тех пор LED-дисплеи Onyx установлены в ряде крупных городов по всему миру, в частности, в Австралии, Австрии, Китае, Бразилии, Колумбии, Франции, Германии, Индии, Корее, Испании, Мексике, США, Швейцарии. Украина стала первой страной в Восточной Европе, где можно оценить инновационный кинопоказ.

Кинозал без проектора

Система Samsung Onyx – это светодиодный экран кабинетного типа на основе SMD диодов, где изображение выводится непосредственно на экран, а не с помощью проектора, как это происходит в обычных кинотеатрах.

В отличие от проектора светодиодный экран Onyx LED излучает, а не фильтрует цвет. Поэтому более глубокие цвета могут быть ярче, а не темнее и таким образом обеспечивается высокий уровень яркости и четкости изображения. Технология Onyx передает на экране настоящий черный цвет, а значит, делает картинку более контрастной и глубокой.

На экране Samsung Onyx зритель видит равномерное без искажений изображение, со всеми деталями и нюансами, которые на стандартных типах киноэкранов могут воспроизводиться нечетко или оказываются скрыты. В результате глубина и детализация создают при просмотре фильма ощущение присутствия и вовлеченности в каждую сцену. При этом идеально точно воспроизводятся цвета для широкого диапазона оттенков при пиковой или почти пиковой яркости – благодаря абсолютно выровненному изображению экран Samsung Onyx достигает оптимального баланса между яркостью и качеством цвета. А HDR для высокой яркости изображения поддерживается даже при тусклом освещении.

Эффект вовлеченности в пространство экранной реальности, который создает киноэкран Onyx, в Miromax дополняется звуком Harman Kardon. Эта интеграция расширяет зону наилучшего восприятия звука и гарантирует, что все зрители в зале кинотеатра смогут насладиться одинаково качественным звуком, независимо от расположения кресел.

Все это позволит сполна оценить фильм и работу его создателей, ведь такого качества, четкости и яркости картинки не способен достичь ни один проектор.

Стандарты новые, цены – прежние

Первый кинотеатр сети Miromax разместился в ТРЦ "Аладдин" – рядом с метро в оживленном районе столицы.

"Мы выбрали именно ТРЦ "Аладдин" для начала новой сети и внедрения новой кинотехнологии, поскольку Позняки – это самый густонаселенный район города, в котором живут молодые и активные зрители, неравнодушные как к кино, так и к современным технологиям, – говорит руководитель Miromax Анатолий Базильчук. – Кроме новой кинотехнологии, мы представляем и новые стандарты обслуживания. В то же время цены на билеты планируем держать в привычных для постоянных зрителей пределах от 80 до 200 грн".

Кроме зала на основе LED-технологии Samsung Onyx кинотеатр Miromax предлагает своим гостям автоматизированный гардероб и автоматизированные кассы, что позволит избежать очередей. В кинотеатре также обращают внимание зрителей на то, что в связи с пандемией коронавируса принимаются строгие меры предосторожности, чтобы посещение Miromax было для них комфортным и безопасным.

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