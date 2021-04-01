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В карты от Google загрузили навигацию в ТРЦ

Сегодня, 11:35

На очереди – аэропорты и вокзалы, который поможет пользователям ориентироваться в этих общественных зданиях

Пока в Украине запускают электронный паспорт в приложении "Дія", Google решил сделать прорыв в навигационной системе своих "Карт". Вскоре в различных помещениях можно будет ориентироваться с помощью Google Maps. В компании решили внедрить навигацию даже в аэропортах, торгово-развлекательных центрах и других общественных заведениях.

Об этом сообщает Blog.google.

В компании Google решили, что пора своим клиентам предложить абсолютно новую функцию в Google Maps. Если раньше пользователи могли ориентироваться с помощью этого приложения лишь на улице, то теперь будет доступна функция навигации внутри аэропортов, вокзалов, торговых центров, а также в других публичных заведениях. Все это будет происходить в режиме дополненной реальности.

Google Maps
Google Maps
Фото: unsplash.com

Отмечается, что каждый желающий, запустив данную функцию, сможет указать куда ему нужно идти, а также открыть камеру в приложении Google Maps.

Маршрут будет указываться с помощью стрелочек и значков. В Google отмечают, что у них уже есть схемы различных зданий, а все руководители вокзалов, ТРЦ и других общественных заведений смогут добавить свои здания по желанию.

Пилотный проект уже запущен в некоторых торговых центрах в США, а вскоре его запустят в швейцарском Цюрихе и в столице Японии, Токио.

Естественно, что со временем функция ориентирования в публичных зданиях появится также и в Украине, но, когда это произойдет пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что мошенники придумали новую схему, как лишить украинцев смартфонов.

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