В Facebook Messenger произошел глобальный сбой

Система перестала работать около 12:00

В работе приложения для обмена личными сообщениями Facebook Messenger произошел глобальный сбой. Система перестала работать и с мобильных телефонов, и с десктопа около 12:00.

По состоянию на 12:23 было подано 1156 жалоб от пользователей. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой повлиял на работу Facebook Messenger преимущественно в европейских странах – Польше, Венгрии, Литве, Дании, Бельгии и других. Неполадки есть и в работе самой социальной сети Facebook.

В частности, у 55% пользователей возникли проблемы с отправкой и получением сообщений, у 30% – с подключением к приложению, еще 14% вообще не смогли зайти в него.

Пока что о причинах не сообщается.

Напомним, социальная сеть Facebook обновила правила в отношении контента, разжигающего ненависть, и теперь будет удалять все, что касается отрицания Холокоста или искажения фактов о нем.

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Кроме этого, Facebook и Twitter удалили аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей".

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