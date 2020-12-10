Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Facebook Messenger произошел глобальный сбой

Сегодня, 13:44

Система перестала работать около 12:00

В работе приложения для обмена личными сообщениями Facebook Messenger произошел глобальный сбой. Система перестала работать и с мобильных телефонов, и с десктопа около 12:00.

По состоянию на 12:23 было подано 1156 жалоб от пользователей. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой повлиял на работу Facebook Messenger преимущественно в европейских странах – Польше, Венгрии, Литве, Дании, Бельгии и других. Неполадки есть и в работе самой социальной сети Facebook.

В частности, у 55% пользователей возникли проблемы с отправкой и получением сообщений, у 30% – с подключением к приложению, еще 14% вообще не смогли зайти в него.

Пока что о причинах не сообщается.

Напомним, социальная сеть Facebook обновила правила в отношении контента, разжигающего ненависть, и теперь будет удалять все, что касается отрицания Холокоста или искажения фактов о нем.

Смотрите видео: Facebook-депрессия: что это и под силу ли мозгу справиться?

Кроме этого, Facebook и Twitter удалили аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Facebook сбой Facebook Messenger Messenger
Реклама

Новости партнеров

«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Аппетитная Деми Роуз впечатлила фигурой
Аппетитная Деми Роуз впечатлила фигурой

Популярные статьи

Сегодня, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Сегодня, 11:10Психология

Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям

Сегодня, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

Вчера, 17:38Шоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

Вчера, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

8 декабряШоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

8 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Жена Комарова из «Мир наизнанку» похвасталась роскошной фигуркой
Жена Комарова из «Мир наизнанку» похвасталась роскошной фигуркой
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять