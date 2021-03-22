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Украинцы ездят на электрическом автохламе

Сегодня, 20:15

Большая половина электромобилей в Украине имеют возраст свыше 6 лет

По состоянию на начало 2021 года в Украине насчитывалось 23,7 тысяч электромобилей. Эксперты подсчитали, какой средний возраст у этих электрокаров.

Об этом сообщает "AUTO-Consulting".

Как известно, большая часть поставляемых в Украину электромобилей – это машины с пробегом. К примеру, в течение 2020 года лишь 11% всех электрокаров поставлялись в Украину с нулевым пробегом. Остальные автомобили были с пробегами.

Фото: Pixabay

Причем, все это наблюдается уже не один год. Потому большинство электромобилей, зарегистрированных в Украине, имеют возраст 6-8 лет, а таких почти 54%. Далее следуют электрокары возрастом 3-5 лет, которых на украинских дорогах почти 32%.

Таким образом, средний возраст электрокаров в Украине составляет около пяти лет. Для сравнения, средний возраст всех автомобилей в Украине составляет почти 23 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще один автогигант отказался от производства Apple Car.

Кроме того, мы также писали, что известный автогонщик рассказал, когда менять зимнюю резину.

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