Вместо автобуса – электровелосипед: какой байк приобрести
Для того, чтобы не зависеть от общественного транспорта можно приобрести электровелосипед для поездок по городу
С приходом тепла украинцы начали думать над тем, чтобы приобрести какой-нибудь электротранспорт. Тем более это актуально в период карантина, когда общественный транспорт для большинства людей просто недоступен. Недавно мы писали о том, какие электросамокаты лучше выбрать для поездок по городу, а теперь расскажем, какой лучше выбрать электровелосипед, чтобы он удовлетворил все ваши потребности.
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Maxxter Ruffer Black-Green
Максимальная скорость этого электровелосипеда составляет 25 км/ч. На одном заряде можно проехать 40 км, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.
Вес устройства 23 кг. На этой электровелосипеде может ехать человек весом до 110 кг.
Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.
Xiaomi QiCYCLE Mi Home
Данный электровелосипед может разогнаться до 20 км/ч. Мощность двигателя – 250 Вт.
Полная зарядка электровелосипеда дает возможность проехать на нем не менее 45 км.
Вес устройства составляет меньше 15 кг, что позволит без проблем заносить электровелосипед в квартиру или в дом.
Стоимость – 18 тысяч гривен.
Like.Bike Shark
Этот электровелосипед способен развить скорость до 25 км/ч, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.
На одном заряде электровелосипед может проехать до 60 км.
Вес устройства – 24 кг, а ехать на нем может человек весом до 120 кг.
Стоимость – 25 тысяч гривен.
OIO CITY BIKE
Развивает скорость до 35 км/ч, а мощность двигателя составляет 350 Вт.
В зависимости от скорости и условий езды на одном заряде можно проехать до 50 км.
Вес устройства – 21 кг, а ехать на нем может человек весом до 110 кг.
Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.
SKYBIKE LIRA PLUS
Максимальная скорость составляет 25 км/ч. Установлен электромотор мощностью 350 Вт.
На одном заряде можно проехать от 35 до 45 км в зависимости от стиля езды.
На этом транспортном средстве может ехать человек весом до 100 кг, а вес самого устройства составляет 37 кг.
Стоимость составляет 15,5 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.
Также мы писали о том, опасны ли электросамокаты на автодорогах.
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