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Вместо автобуса – электровелосипед: какой байк приобрести

Сегодня, 15:32

Для того, чтобы не зависеть от общественного транспорта можно приобрести электровелосипед для поездок по городу

С приходом тепла украинцы начали думать над тем, чтобы приобрести какой-нибудь электротранспорт. Тем более это актуально в период карантина, когда общественный транспорт для большинства людей просто недоступен. Недавно мы писали о том, какие электросамокаты лучше выбрать для поездок по городу, а теперь расскажем, какой лучше выбрать электровелосипед, чтобы он удовлетворил все ваши потребности.

Электровелосипеды
Электровелосипеды
Фото: Сегодня

Maxxter Ruffer Black-Green

Максимальная скорость этого электровелосипеда составляет 25 км/ч. На одном заряде можно проехать 40 км, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.

Вес устройства 23 кг. На этой электровелосипеде может ехать человек весом до 110 кг.

Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.

Электровелосипед Maxxter
Электровелосипед Maxxter
Фото: maxxter.ua

Xiaomi QiCYCLE Mi Home

Данный электровелосипед может разогнаться до 20 км/ч. Мощность двигателя – 250 Вт.

Полная зарядка электровелосипеда дает возможность проехать на нем не менее 45 км.

Вес устройства составляет меньше 15 кг, что позволит без проблем заносить электровелосипед в квартиру или в дом.

Стоимость – 18 тысяч гривен.

Электровелосипед Xiaomi
Электровелосипед Xiaomi
Фото: xiaomi.ua

Like.Bike Shark

Этот электровелосипед способен развить скорость до 25 км/ч, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.

На одном заряде электровелосипед может проехать до 60 км.

Вес устройства – 24 кг, а ехать на нем может человек весом до 120 кг.

Стоимость – 25 тысяч гривен.

Электровелосипед LiKE.Bike Shark
Электровелосипед LiKE.Bike Shark
Фото: Электровелосипед LiKE.Bike Shark

OIO CITY BIKE

Развивает скорость до 35 км/ч, а мощность двигателя составляет 350 Вт.

В зависимости от скорости и условий езды на одном заряде можно проехать до 50 км.

Вес устройства – 21 кг, а ехать на нем может человек весом до 110 кг.

Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.

Электровелосипед City Bike
Электровелосипед City Bike
Фото: Электровелосипеды

SKYBIKE LIRA PLUS

Максимальная скорость составляет 25 км/ч. Установлен электромотор мощностью 350 Вт.

На одном заряде можно проехать от 35 до 45 км в зависимости от стиля езды.

На этом транспортном средстве может ехать человек весом до 100 кг, а вес самого устройства составляет 37 кг.

Стоимость составляет 15,5 тысяч гривен.

Электровелосипед SKYBIKE LIRA PLUS
Электровелосипед SKYBIKE LIRA PLUS

Напомним, ранее мы сообщали о том, что что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Также мы писали о том, опасны ли электросамокаты на автодорогах.

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