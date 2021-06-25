Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи про Техно

Telegram обновили – в мессенджер Дурова добавили 2 новые функции

Стас Кожемякин Стас Кожемякин Редактор
25 июня, 20:35
Копировать ссылку
Теперь Telegram может заменить Zoom – в программу добавили групповые видеозвонки с трансляцией экрана
Пользователям может особенно понравиться одна из новинок в Telegram. Фото: коллаж "Сегодня"
Пользователям может особенно понравиться одна из новинок в Telegram. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда Telegram представила обновление мессенджера и его десктопной версии, добавив одну новую функцию и несколько других.

Об этом 25 июня сообщили на сайте компании.

Групповые видеозвонки

Видеоконференции – главная и, пожалуй, единственная новая функция.

Она включает трансляцию изображение с экрана устройства, а также возможность закрепить видео от любого собеседника – тогда экран не будет переключаться на других участников.

Фото: скриншот

Как и голосовые чаты, на компьютере видеоконференции будут открываться в отдельном окне. А при трансляции экрана можно будет выбрать изображение как всего рабочего стола целиком, так и отдельной программы.

Пока что видеоконференции ограничены лишь 30 участниками, но разработчики собираются увеличить этот лимит.

Анимированные фоны

Отныне в чатах можно установить фон, смешанный из нескольких цветов и который будет переливаться при отправке сообщений или открытии клавиатуры.

Читайте также:

Либо можно создать собственный уникальный анимированный фон, выбрав из палитры три или четыре цвета, а также один из предложенных узоров. Полученный фоном можно поделиться с другими пользователями.

Фото: скриншот

Другое

Кроме того, в обновлении:

  • добавлена анимация при выборе стикеров и эмодзи;
  • для iOS-устройств добавлено уведомление в случае смены номера, к которому привязан аккаунт;
  • команды для ботов выделены в отдельное меню;
  • добавлена анимация еще для 27 эмодзи.

Напомним, что не так давно в Telegram разрешили принимать платежи кредитными картами. В списке платежных систем есть LiqPay, Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK и ECOMMPAY.

Общаться по видеоконференции в Telegram, безусловно, круто, но мы подготовили целый календарь лайфхаков на лето, которые помогут сделать его насыщенным, ярким и незабываемым.

А какие функции были добавлены в новую Windows 11, смотрите в видеосюжете.

Стас Кожемякин
Стас Кожемякин Редактор

В интернет-СМИ с 2012 года. Прежде работал на cайтах JN1 и Mignews.com. На сайте "Сегодня" тружусь с 2018 года. Практически вся трудовая жизнь связана с международными новостями - Европа, США, Ближний Восток и палестино-израильский конфликт, в частности

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
11
дней
02
часов
02
минут
50
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять