Telegram обновили – в мессенджер Дурова добавили 2 новые функции

Теперь Telegram может заменить Zoom – в программу добавили групповые видеозвонки с трансляцией экрана

Пользователям может особенно понравиться одна из новинок в Telegram. Фото: коллаж "Сегодня"

Команда Telegram представила обновление мессенджера и его десктопной версии, добавив одну новую функцию и несколько других.

Об этом 25 июня сообщили на сайте компании.

Групповые видеозвонки

Видеоконференции – главная и, пожалуй, единственная новая функция.

Она включает трансляцию изображение с экрана устройства, а также возможность закрепить видео от любого собеседника – тогда экран не будет переключаться на других участников.

Фото: скриншот

Как и голосовые чаты, на компьютере видеоконференции будут открываться в отдельном окне. А при трансляции экрана можно будет выбрать изображение как всего рабочего стола целиком, так и отдельной программы.

Пока что видеоконференции ограничены лишь 30 участниками, но разработчики собираются увеличить этот лимит.

Анимированные фоны

Отныне в чатах можно установить фон, смешанный из нескольких цветов и который будет переливаться при отправке сообщений или открытии клавиатуры.

Либо можно создать собственный уникальный анимированный фон, выбрав из палитры три или четыре цвета, а также один из предложенных узоров. Полученный фоном можно поделиться с другими пользователями.

Фото: скриншот

Другое

Кроме того, в обновлении:

добавлена анимация при выборе стикеров и эмодзи;

для iOS-устройств добавлено уведомление в случае смены номера, к которому привязан аккаунт;

команды для ботов выделены в отдельное меню;

добавлена анимация еще для 27 эмодзи.

Напомним, что не так давно в Telegram разрешили принимать платежи кредитными картами. В списке платежных систем есть LiqPay, Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK и ECOMMPAY.

Общаться по видеоконференции в Telegram, безусловно, круто, но мы подготовили целый календарь лайфхаков на лето, которые помогут сделать его насыщенным, ярким и незабываемым.

А какие функции были добавлены в новую Windows 11, смотрите в видеосюжете.