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Специалиста по ремонту смартфона можно вызвать на дом – новая услуга от Samsung Electronics

В Киеве и пригороде появилась новая уникальная сервисная услуга по ремонту смартфонов – Galaxy Premier Service

Смартфон – очень важный девайс для многих из нас, который помогает решать повседневные вопросы всего лишь несколькими прикосновениями к экрану. Сбой в его работе может нарушить привычный ритм жизни, а необходимость ремонта создаст дополнительные неудобства. Быстрое решение этой проблемы недавно предложила компания Samsung Electronics. 10 декабря она ввела новый уникальный премиальный сервис для своих клиентов – Galaxy Premier Service. Услуга пригодится пользователям смартфонов, которые должны постоянно находиться на связи и не могут позволить себе отдать девайс на несколько дней в сервисный центр, а также всем, кто ценит свое время и комфорт. Сейчас услуга доступна в Киеве и пригороде (в радиусе 30 км).

Мобильный сервисный центр приедет к вам

Galaxy Premier Service – это мобильный сервисный центр. Он может приехать домой, в офис, в кафе – словом, туда, где клиенту будет удобно встретиться. Специалисты сразу же осмотрят смартфон, определят сложность ремонта и время, необходимое для выполнения работы. После согласования всех нюансов здесь же, в своей машине, они выполнят экспресс-ремонт. Чтобы все было сделано качественно и как можно быстрее, мобильный сервис укомплектован необходимыми деталями и оборудованием. Поэтому владелец уже через несколько часов получит свой работающий девайс, уверяют в компании.

Следует отметить, что поскольку Galaxy Premier Service – эксклюзивный официальный сервис Samsung, то он создан по самым высоким стандартам производителя. Опытные и сертифицированные компанией Samsung инженеры выездного сервиса используют для ремонта только оригинальные запчасти и материалы. Все это позволяет экспресс-сервису гарантировать надежность и долговечность работы отремонтированного смартфона.

Сколько стоит услуга Galaxy Premier Service

В период с 10 декабря 2020 до 31 марта 2021 вызов мобильного сервиса Galaxy Premier Service будет бесплатным и для гарантийных случаев, и для случаев, которые не покрываются гарантией, сообщает Samsung Electronics.

Что же касается собственно ремонта смартфона, то здесь действуют стандартные правила. При гарантийном случае ремонт и замена деталей производится бесплатно, а негарантийный ремонт оплачивается клиентом. Стоимость зависит от сложности повреждений и определяется после того, как инженер осмотрит девайс.

На какие модели смартфонов распространяется услуга мобильного сервисного центра

Новая эксклюзивная услуга по ремонту Galaxy Premier Service касается флагманских смартфонов премиальной серии S, N, F 2019-2020 годов.

Услуга распространяется на модели:

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE.

Как заказать премиальную сервисную услугу для ремонта смартфонов

Заказать услугу Galaxy Premier Service очень просто – подать заявку на мобильный ремонт смартфона можно одним из трех способов:

заполнить форму на сайте;

обратиться в онлайн-чат;

позвонить по номеру 0-800-502022 (бесплатно с мобильных и стационарных телефонов).

Samsung Electronics известна во всем мире своими инновациями. Воплощены они и в сфере сервисного обслуживания клиентов – компания находит и вводит новые способы и возможности для более удобного предоставления услуг по ремонту устройств. В частности, благодаря Galaxy Premier Service теперь не нужно тратить усилия и время на дорогу в сервисный центр, все можно сделать просто и легко там, где вам удобно.

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