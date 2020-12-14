Сервисы Google восстановили работу

Однако в чем причина сбоя – пока неизвестно

Сервисы Google после масштабного сбоя снова заработали.

Сайты Youtube, Gmail и Google Disk открываются, но с перебоями.

На странице YouTube в Twitter появилось сообщение о том, что с проблемой борются.

"Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации", – говорится в сообщении компании.

Около в 14:30 по Киевскому времени YouTube и сервисы Google вновь стали доступны. Однако в чем была причина сбоя – пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Google упростила возможность работы с файлами Microsoft Office. Теперь пользователи Gmail могут редактировать прикрепленные файлы прямо в почтовом сервисе.

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