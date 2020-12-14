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Сбой работы Google: какие сервисы не работают

Сегодня, 14:16

Одновременно отказали множество онлайн-сервисов компании

Массовый сбой произошел в работе практически всех сервисов компании Google.

Согласно данным Downdetector, первые отчеты об ошибках стали поступать о сбое в YouTube в 13:53 14 декабря по Киеву.

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После этого "посыпались" Gmail, Google, Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, YouTube TV, Nest, Google Home, Google Play, Youtube Music, Discord.

Пользователи жалуются на то, что не могут войти в свою учетную запись либо сервис вообще не работает. Большинство жалоб поступали из стран Европы – не обошло это стороной пользователей из Украины.

Тем временем, в YouTube уже отреагировали на произошедшее – в компании утверждают, что пока не могут назвать причину сбоя.

В Google тоже утверждают, что продолжают разбираться в ситуации.

Напомним, что в январе в ряде стран мира также произошли проблемы в работе сервисов Google. Жалобы в основном поступали из США, стран Европы и Латинской Америки.

А когда интернет станет доступным всем и каждому благодаря компании Илона Маска Starlink, смотрите в видеосюжете:

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