Сбой работы Google: какие сервисы не работают

Одновременно отказали множество онлайн-сервисов компании

Массовый сбой произошел в работе практически всех сервисов компании Google.

Согласно данным Downdetector, первые отчеты об ошибках стали поступать о сбое в YouTube в 13:53 14 декабря по Киеву.

После этого "посыпались" Gmail, Google, Google Drive, Pokémon Go, Google Classroom, YouTube TV, Nest, Google Home, Google Play, Youtube Music, Discord.

Пользователи жалуются на то, что не могут войти в свою учетную запись либо сервис вообще не работает. Большинство жалоб поступали из стран Европы – не обошло это стороной пользователей из Украины.

Тем временем, в YouTube уже отреагировали на произошедшее – в компании утверждают, что пока не могут назвать причину сбоя.

В Google тоже утверждают, что продолжают разбираться в ситуации.

Напомним, что в январе в ряде стран мира также произошли проблемы в работе сервисов Google. Жалобы в основном поступали из США, стран Европы и Латинской Америки.

А когда интернет станет доступным всем и каждому благодаря компании Илона Маска Starlink, смотрите в видеосюжете:

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