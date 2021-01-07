Samsung представил "вечный" пульт. Ему больше не понадобятся батарейки
Компания беспокоится об окружающей среде и решила не использовать батарейки
Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров 2021 года. Так компания идет в ногу со временем и беспокоится об окружающей среде, то в комплекте с новыми телевизорами будут пульты ДУ с солнечными батареями. Об этом рассказали во время презентации новых продуктов компании.
Пульт можно будет заряжать от искусственного или естественного освещения, или с помощью USB.
Отмечается, что благодаря такому решению получится сократить отходы примерно на 99 миллионов батареек типа AAA за следующие семь лет. Для изготовления пультов компания планирует использовать до 24% вторичного пластика из переработанных бутылок.
Напомним, в октябре прошлого года Samsung представил смартфон со сверхмощной батареей.
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