Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung представил "вечный" пульт. Ему больше не понадобятся батарейки

Сегодня, 15:20

Компания беспокоится об окружающей среде и решила не использовать батарейки

Компания Samsung Electronics представила линейку телевизоров 2021 года. Так компания идет в ногу со временем и беспокоится об окружающей среде, то в комплекте с новыми телевизорами будут пульты ДУ с солнечными батареями. Об этом рассказали во время презентации новых продуктов компании.

Пульт можно будет заряжать от искусственного или естественного освещения, или с помощью USB.

"Вечный" пульт от Samsung
"Вечный" пульт от Samsung
Фото: Скриншот из YouTube

Отмечается, что благодаря такому решению получится сократить отходы примерно на 99 миллионов батареек типа AAA за следующие семь лет. Для изготовления пультов компания планирует использовать до 24% вторичного пластика из переработанных бутылок.

Напомним, в октябре прошлого года Samsung представил смартфон со сверхмощной батареей.

Ранее мы рассказывали, как изменится интернет-индустрия в будущем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Цифровая грамотность: как освоить Instagram и TikTok в 82 года и зачем это нужно В ритме Galaxy: MONATIK Corporation представляет новый премиальный смартфон Samsung Galaxy S20 FE Умер глава Samsung Ли Гон Хи Названы самые дорогие бренды мира: что сколько стоит в ТОП-100
технологии солнечная батарея Samsung пульт
Реклама

Новости партнеров

«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Events

Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы

Сегодня, 06:01Events

Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

Сегодня, 04:00Fun

Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 23:19Fun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

Вчера, 15:31Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

Вчера, 13:55Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

Алексей Тригубенко честно признался, общается ли с Ксенией Мишиной после "Холостячки"

Вчера, 11:14Food

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

Вчера, 10:54Events

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

Вчера, 10:26Events

До какого числа носят вечерю на Рождество

Вчера, 09:43Fun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

5 январяEvents

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

5 январяFun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

5 январяFood

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

4 январяFun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Самый вкусный торт "Три шоколада": рецепт с фото
Самый вкусный торт "Три шоколада": рецепт с фото
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Сеть взорвалась: на Могилевскую "напали" хейтеры
Сеть взорвалась: на Могилевскую "напали" хейтеры
Признание: Бри Ларсон всю жизнь считала себя “изгоем и уродиной”
Признание: Бри Ларсон всю жизнь считала себя “изгоем и уродиной”
Бисквитный апельсиновый пирог, который всегда получается
Бисквитный апельсиновый пирог, который всегда получается

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять