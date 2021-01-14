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Samsung показал линейку Galaxy S21, и они невероятны

Сегодня, 18:37

Компания Samsung представила три флагманских смартфона 2021 года

14 января компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показали три флагманских смартфона 2021 года:

  1. Samsung Galaxy S21 с дисплеем 6.2″.
  2. Samsung Galaxy S21+ с диагональю 6.7″.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra с экраном 6.8″.

Все три устройства получат защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass Victus экран, который легко выдерживает падение на твердую поверхность с высоты 2 метра.

Что нового

Владельцев Samsung Galaxy S21 и старших флагманов ждет улучшение по части автономности – больше времени работы без подзарядки благодаря увеличенной емкости батареи и переходу на энергоэффективные процессоры.

Кстати, все три модели будут выпускаться в двух версиях:

  • на Exynos 2100 для Европы;
  • на Snapdragon 888 для США.

Оба процессора демонстрируют эталонную производительность. Примечательно, что Exynos в этом поколении не уступает флагманскому чипу Qualcomm – и все благодаря своевременному переходу на улучшенную микроархитектуру с 5-нанометровым техпроцессом. При многоядерном тестировании в Geekbench Exynos 2100 набирает 3785 баллов, а Qualcomm Snapdragon 888 чуть больше, 3790 баллов. Разница на уровне погрешности.

Отличия между моделями

Модель

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Экран

6.2″, (2400х1080)

6.7″ (2400х1080)

6.8″ (3200х1440)

Объем оперативной памяти

8 ГБ

8 ГБ

12/16 ГБ

Количество камер

3 камеры (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)

3 камеры (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп)

4 камеры (108 Мп + 12 Мп + 10 Мп)

Емкость аккумулятора

4000 мАч

4800 мАч

5000 мАч

Стоимость

≈$850

≈$1100

≈$1500

Все три флагмана получат дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц на базе матрицы Dynamic AMOLED. Этот дисплей гарантирует безупречную цветопередачу и бесконечную контрастность благодаря независимым пикселям.

Также стоит отметить новую технологию Comfort Display, которая снижает интенсивность излучения синего, так что люди с чувствительными глазами будут меньше уставать во время использования.

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