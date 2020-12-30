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S.T.A.L.K.E.R. 2: украинская студия опубликовала первый тизер геймплея игры (видео)

Вчера, 23:32

Точной даты релиза игры пока нет

Украинская студия – разработчик компьютерных игор GSC Game World опубликовала первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, выход которой запланирован на 2021 год.

Соответствующее видео появилось 30 декабря на YouTube-канале IGN.

По словам разработчиков, тизер дает возможность "ощутить то, как все происходит в игре: стремительную смену декораций, зловещие пейзажи и вездесущее ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека".

Точной даты релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет, известно только, что она выйдет в 2021 году и появится только на консолях нового поколения и на ПК. При этом на PlayStation 5 игра появится позже, чем на Xbox Series X.

Отметим, сюжет S.T.A.L.K.E.R. разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения. В новом ролике герой бежит по полуразрушенному зданию и пытается поймать сигнал на карманном компьютере.

S.T.A.L.K.E.R. 2 является самым масштабным и амбициозным проектом в истории украинской компании GSC Game World.

Напомним, в июле на официальной презентации видеоигр для игровой приставки следующего поколения Microsoft Xbox Series X был продемонстрирован трейлер и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2.

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трейлер игры тизер S.T.A.L.K.E.R.
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