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Роботы-собаки станцевали под хит BTS: фантастическое видео

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
29 июня, 23:53
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Роботы так синхронно и плавно двигаються под музыку, изображая разные фигуры, что кажется, что они и вправду слышат музыку
Танец роботов-собак Boston Dynamics / скрин видео
Танец роботов-собак Boston Dynamics / скрин видео

Роботостроительная компания Boston Dynamics, входящая в Hyundai Motor Group "научила" танцевать своих знаменитых роботов-собак Spot под хит южнокорейской группы BTS "IONIQ: I'm On It" и запечатлела это на видео.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Заставить семь спотов танцевать в унисон – увлекательная задача, а также новая возможность довести роботов до предела их возможностей", – отметили разработчики.

На видео роботы так синхронно и плавно двигаються под музыку, очень гармонично изображая разные фигуры, что кажется, что они и вправду слышат музыку и реагируют на нее. Но это не так.

"Они слушают свои синхронизированные внутренние часы. Несмотря на все свои сложные сенсоры, роботы даже не знают, что играет музыка. Их способность перемещаться в пространстве, не наступая друг другу на пятки, – результат кропотливого позиционирования и программирования", – рассказали в компании.

Они добавили, что за кулисами этого 77-секундного танца – часы хореографии и инженерных усилий.

"Все нужно было заранее продумать и четко прописать. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что если вы сделаете все правильно, все будет как надо. Но у них есть недостаток в том, что им нужно рассказывать каждую мелочь. Они вообще не импровизируют", – отметил робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман.

Мы также писали, что в Китае показали робота-собаку, который может бегать со скоростью до 15 км/ч.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

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