Робот, моющий или классический: как выбрать пылесос

Спрос на пылесосы вырос на треть

В канун зимних праздников украинцам, помимо подарков близким, захотелось приобрести и себе в дом новую бытовую технику. В связи с чем на треть вырос спрос на пылесосы! Почему наши люди еще больше стремятся к чистоте и как выбрать лучшую технику – рассказываем в материале.

Сюжет Георгия Маринова и Романа Рамуса Видео: Сегодня

Обычный пылесос с емкостью для сбора пыли, дорогой моющий и даже робот, способный самостоятельно убирать дом. Вариантов сейчас производители предлагают множество – на любой вкус и кошелек.

Наибольший спрос на пылесосы с мешком или контейнером, потому цена умеренная. Но уборка таким отнимает много времени. Преимущество пока за моющими – мощными и универсальными. В семьях с детьми и домашними животными моющий пылесос – незаменим. Уничтожает грязь, моет пол и чистит ковры. Но убирать сам – не умеет, в отличие от робота-пылесоса.

Автономные "уборщики" завоевали большую популярность. По словам заместителя директора магазина техники Дмитрия Чумачова, такой пылесос понимает, когда ему нужно выехать и убрать. Он сам регулирует свой заряд, он понимает, что если большая площадь, то он едет на зарядку, становится на док станцию.

Робот, моющий или классический: как выбрать пылесос Фото: Pexels

За свои навыки и автономность этот домашний помощник и стоит дороже. Тем не менее ремонтник пылесосов с 30-летним опытом Игорь Иваненко чудо-роботы воспринимает с осторожностью.

"Что касается роботов, ну они себя еще никак не зарекомендовали, поэтому непонятно какие они в использовании. Плюс обслуживание их и запчасти довольно дорогостоящие. Классические приборы чинят реже, да и запчасти достать до них проще", – говорит эксперт.

Если покупаете пылесос, обращайте внимание на мощность. Она должна соответствовать площади жилья. Ведь слишком мощный пылесос – зря потраченные деньги, а пылесос со слабым мотором быстро сломается.

Ранее мы выясняли, как выбрать робота-уборщика в 2020 году.

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