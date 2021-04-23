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Проверка на битые пиксели: зачем нужна и как выполнить самому

Сегодня, 16:00

От появления точек-артефактов не застрахован ни один монитор – как решить эту проблему

Взгляд радостно скользит по экрану новенького монитора и внезапно натыкается на цветную точку, которая совершенно не к месту. Битый пиксель — распространенное явление, от которого не застрахован ни один монитор, будь то скромная офисная модель или навороченный игровой Predator. К слову, все производители допускают наличие некоторого количества проблемных мест на экране. Так, для мониторов Acer допустимое количество точек-артефактов составляет от двух до пяти, в зависимости от разрешающей способности дисплея.

Откуда берутся битые пиксели

Производители мониторов допускают наличие некоторого количества точек-артефактов
Производители мониторов допускают наличие некоторого количества точек-артефактов

Вкратце напомним, что экранное изображение формируют точки-пиксели, которые в свою очередь состоят из трех сабпикселей — транзисторов, дающих красный, зеленый и голубой цвета. Проблемные участки на дисплее возникают в процессе производства, реже — при транспортировке. Существует три вида проблемных пикселей:

  1. Черные на светлом фоне — так называемые "мертвые" пиксели, это физически вышедшие из строя тонкопленочные транзисторы матрицы.
  2. Светлые на темном фоне — "яркие" пиксели, которые являют собой группу неправильно работающих транзисторов.
  3. Цветные или "горячие" — артефакт, который проявляется, когда один из сабпикселей "зависает", становится постоянно активен.

Дефекты первого типа устраняются только в лабораторных условиях, остальные — в сервисе или даже самостоятельно.

Проверяем дисплей на наличие сбойных пикселей

Для проверки мониторов доступно множество утилит со схожими функциональными возможностями. Помимо выявления дефектов, которые может содержать матрица, такое ПО позволяет оценить прочие свойства экрана: яркость, цвета, геометрию, есть ли засвет и т. д. Исторически наибольшую популярность у пользователей снискала программа Nokia Monitor Test. Ее аналоги, например, IsMyLcdOK, InjuredPixels, PixPerAn Dead Pixel Tester ничем не хуже. Оптимальный вариант — взять с собой ноутбук, чтобы выполнить тест монитора в магазине. После того как программа будет запущена, внимательно осмотрите дисплей. Не спешите, устройство должно поработать хотя бы минут 5-10, некоторые артефакты, особенно "горячие" пиксели проявляются не сразу.

Как избавиться от битых пикселей

Если проблема все же возникла, решение возможно несколькими методами, без обращения в сервисный центр. Первый способ программный и абсолютно безопасный: запустите на 10-20 минут утилиту PixelHealer на проблемном участке. В качестве альтернативы можно использовать YouTube видео с названием PixelFixel длительностью 12 часов, которое рекомендуется запустить на всю ночь. Интенсивная смена цветов приведет проблемные места в чувство. Следует помнить, что в жаркую летнюю пору "горячие" пиксели могут появиться вновь, и тогда процедуру "разминки" следует повторить.

Второй вариант — провести "мануальную терапию". Выключите монитор и аккуратно, легонько и без усилий массируйте ватной палочкой 2-3 минуты сбойные точки. Процедура не гарантирует 100% результата, однако вероятность успеха высока.

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