Проверка на битые пиксели: зачем нужна и как выполнить самому
От появления точек-артефактов не застрахован ни один монитор – как решить эту проблему
Взгляд радостно скользит по экрану новенького монитора и внезапно натыкается на цветную точку, которая совершенно не к месту. Битый пиксель — распространенное явление, от которого не застрахован ни один монитор, будь то скромная офисная модель или навороченный игровой Predator. К слову, все производители допускают наличие некоторого количества проблемных мест на экране. Так, для мониторов Acer допустимое количество точек-артефактов составляет от двух до пяти, в зависимости от разрешающей способности дисплея.
Вкратце напомним, что экранное изображение формируют точки-пиксели, которые в свою очередь состоят из трех сабпикселей — транзисторов, дающих красный, зеленый и голубой цвета. Проблемные участки на дисплее возникают в процессе производства, реже — при транспортировке. Существует три вида проблемных пикселей:
- Черные на светлом фоне — так называемые "мертвые" пиксели, это физически вышедшие из строя тонкопленочные транзисторы матрицы.
- Светлые на темном фоне — "яркие" пиксели, которые являют собой группу неправильно работающих транзисторов.
- Цветные или "горячие" — артефакт, который проявляется, когда один из сабпикселей "зависает", становится постоянно активен.
Дефекты первого типа устраняются только в лабораторных условиях, остальные — в сервисе или даже самостоятельно.
Для проверки мониторов доступно множество утилит со схожими функциональными возможностями. Помимо выявления дефектов, которые может содержать матрица, такое ПО позволяет оценить прочие свойства экрана: яркость, цвета, геометрию, есть ли засвет и т. д. Исторически наибольшую популярность у пользователей снискала программа Nokia Monitor Test. Ее аналоги, например, IsMyLcdOK, InjuredPixels, PixPerAn Dead Pixel Tester ничем не хуже. Оптимальный вариант — взять с собой ноутбук, чтобы выполнить тест монитора в магазине. После того как программа будет запущена, внимательно осмотрите дисплей. Не спешите, устройство должно поработать хотя бы минут 5-10, некоторые артефакты, особенно "горячие" пиксели проявляются не сразу.
Если проблема все же возникла, решение возможно несколькими методами, без обращения в сервисный центр. Первый способ программный и абсолютно безопасный: запустите на 10-20 минут утилиту PixelHealer на проблемном участке. В качестве альтернативы можно использовать YouTube видео с названием PixelFixel длительностью 12 часов, которое рекомендуется запустить на всю ночь. Интенсивная смена цветов приведет проблемные места в чувство. Следует помнить, что в жаркую летнюю пору "горячие" пиксели могут появиться вновь, и тогда процедуру "разминки" следует повторить.
Второй вариант — провести "мануальную терапию". Выключите монитор и аккуратно, легонько и без усилий массируйте ватной палочкой 2-3 минуты сбойные точки. Процедура не гарантирует 100% результата, однако вероятность успеха высока.
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