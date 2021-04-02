За пять лет производство электромобилей вырастет в разы. Обычные машины останутся в прошлом

В будущем электромобилей будут продавать все больше и больше

Пока во всем мире придумывают все новые и новые способы зарядки электромобилей, эксперты прогнозируют небывалый рост рынка машин на электротяге. В ближайшие несколько лет продажи электромобилей будут увеличиваться на 29% ежегодно.

Об этом сообщает "ReportLinker".

В частности, эксперты отмечают, что рынок электромобилей является очень многообещающим в будущем. С каждым годом электромобилей продают все больше и больше, а по прогнозам с 2021 года до 2026 года каждые 12 месяцев рост этого рынка будет составлять почти 30%.

Электрокары Фото: unsplash.com

Специалисты говорят, что электромобилей будут продавать значительно больше из-за того, что постоянно повышаются цены на топливо, а также потому, что многие государства даже дают субсидии для тех, кто продвигает электромобили на рынке. Кроме того, в большинстве стран мира правительства очень озабочены тем, что загрязняется окружающая среда из-за выхлопов машины с двигателем внутреннего сгорания.

Также во многих странах быстрыми темпами развивается инфраструктура беспроводной зарядки. Потому через пару лет будет очень много возможностей без проблем заряжать электромобили практически где угодно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие электромобили доступны украинцам.

Также мы сообщали о том, какой средний возраст электромашин в Украине.

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