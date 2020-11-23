Появились первые фото OnePlus 9 Pro – одного из самых ожидаемых смартфонов 2021 года

Новинку представят в марте 2021 года, утверждает информатор

Известный инсайдер Стив Хеммерстоффер показал качественные рендеры OnePlus 9 Pro – одного из самых ожидаемых смартфонов 2021 года. По его словам, элементы дизайна модели еще могут измениться, но OnePlus 9 Pro в целом будет выглядеть так.

Особенности OnePlus 9 Pro

Дисплей диагональю 6,55 дюйма с врезанной одиночной фронтальной камерой;

Интегрированный в нижнюю область сканер пальца;

Фото: Voice

Задняя спинка выполнена из стекла с логотипом по центру и большим модулем;

Клавиша включения находится на правой грани, двухпозиционная клавиша регулировки громкости – на левой;

Основная камера состоит из четырех сенсоров. Инсайдер не приводит характеристики камеры;

Фото: Voice

В целом, дизайн модели – это микс из решений, опробованных на OnePlus 8T и OnePlus 8 Pro.

"OnePlus 9 Pro оснастят экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 875, 8 гигабайт оперативной памяти и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт", – отмечает Хеммерстоффер в комментарии для издания Voice.

Фото: Voice

Информатор заявил, что анонс смартфонов OnePlus 9 состоится в марте 2021 года.

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