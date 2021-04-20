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Пользователи Facebook смогут снимать клипы, зарабатывая на этом

Сегодня, 12:33

Сейчас компания начала тестирование целого ряда новых программ, которые будут монетизироваться

Facebook анонсирует внедрение абсолютно новых возможностей для аудиокоммуникации. Причем, такие функции будут сделаны очень профессионально, но, как говорят в компании, абсолютно понятны для рядового пользователя.

Об этом сообщается на странице блогов Facebook.

Главная фишка новой функции – музыкальное сопровождение публикаций. Кроме того, можно будет применять различные голосовые эффекты. А еще ожидается, что запись даже в шумном месте будет в итоге звучать очень чисто благодаря новому функционалу.

Новые функции Facebook
Новые функции Facebook
Фото: Сегодня

Но в Facebook решили пойти еще дальше, разрабатывая еще один сервис под названием Soundbites. Эта функция позволит создавать аудиоклипы. В компании говорят, что специальная группа авторов начнет тестировать эту функцию в следующие несколько месяцев, а затем она будет доступна всем желающим.

А еще пользователей Facebook ждет внедрение функции подкастов, которые можно будет просматривать, не выходя из приложения социальной сети. Сейчас миллионы пользователей подключены к страницам подкастов на Facebook, но, чтобы их просмотреть нужно выйти из приложения. В дальнейшем этого делать не нужно будет.

Уже летом анонсируют запус Live Audio Rooms. Эта функция аудиокомнаты поможет в голосовом режиме общаться пользователям различных групп. То есть, определенное сообщество людей сможет обсуждать интересующие их вопросы в закрытом от других групп режиме.

Все эти приложения Facebook хочет монетизировать. К примеру, создателей аудиоклипов можно будет поддержать финансово. К тому же за вход в те или иные аудиокомнаты можно будет взымать плату.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 апреля состоится весенняя презентация Apple.

Также мы писали о том, что Clubhouse на Android будет доступен уже в мае.

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