Пользователи Facebook смогут снимать клипы, зарабатывая на этом

Сейчас компания начала тестирование целого ряда новых программ, которые будут монетизироваться

Facebook анонсирует внедрение абсолютно новых возможностей для аудиокоммуникации. Причем, такие функции будут сделаны очень профессионально, но, как говорят в компании, абсолютно понятны для рядового пользователя.

Об этом сообщается на странице блогов Facebook.

Главная фишка новой функции – музыкальное сопровождение публикаций. Кроме того, можно будет применять различные голосовые эффекты. А еще ожидается, что запись даже в шумном месте будет в итоге звучать очень чисто благодаря новому функционалу.

Новые функции Facebook Фото: Сегодня

Но в Facebook решили пойти еще дальше, разрабатывая еще один сервис под названием Soundbites. Эта функция позволит создавать аудиоклипы. В компании говорят, что специальная группа авторов начнет тестировать эту функцию в следующие несколько месяцев, а затем она будет доступна всем желающим.

А еще пользователей Facebook ждет внедрение функции подкастов, которые можно будет просматривать, не выходя из приложения социальной сети. Сейчас миллионы пользователей подключены к страницам подкастов на Facebook, но, чтобы их просмотреть нужно выйти из приложения. В дальнейшем этого делать не нужно будет.

Уже летом анонсируют запус Live Audio Rooms. Эта функция аудиокомнаты поможет в голосовом режиме общаться пользователям различных групп. То есть, определенное сообщество людей сможет обсуждать интересующие их вопросы в закрытом от других групп режиме.

Все эти приложения Facebook хочет монетизировать. К примеру, создателей аудиоклипов можно будет поддержать финансово. К тому же за вход в те или иные аудиокомнаты можно будет взымать плату.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 апреля состоится весенняя презентация Apple.

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