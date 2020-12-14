Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полное солнечное затмение 14 декабря: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Сегодня, 14:04

Наблюдать его вживую смогут жители Чили и Аргентины

В понедельник, 14 декабря, состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Наблюдать его вживую смогут жители Чили и Аргентины.

Частичное затмение начнется в 08:33 EST (15:33 по Киеву). Полную фазу можно будет увидеть через час – в 9:32 EST (16:32). А полное затмение с шириной примерно 90 километров пройдет на восток через Чили и Аргентину, пишет издание Space.

Где и когда смотреть солнечное затмение 14 декабря?

Прямые трансляции полного солнечного затмения будут доступны на YouTube-каналах BBC News Mundo, начиная с 14:30 по всемирному времени и 17:30 по Киеву.

Полное солнечное затмение пройдет 14 декабря
Полное солнечное затмение пройдет 14 декабря
Фото: Unsplash

К слову, солнечное затмение происходит тогда, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, блокируя солнечный свет. В результате, часть земной поверхности охватывает тень, падающая от Луны.

Читайте также:
Огненное кольцо: как мир встретил редкое солнечное затмение

Последнее солнечное затмение произошло 21 июня 2020 года. Оно не полностью заслонило Солнце, но, тем не менее, ослепило наблюдателей в некоторых частях Африки и Азии. Последнее полное солнечное затмение произошло 2 июля 2019 года и также произошло над Южной Америкой.

Напомним, ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы наблюдали лунное затмение:

Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в день солнечного затмения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Календарь затмений-2020: даты и влияние Астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса Огненное кольцо: как мир встретил редкое солнечное затмение Солнечное затмение 21 июня: как оно повлияет на человека
видео онлайн трансляция солнечное затмение
Реклама

Новости партнеров

Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Приготовление мармелада в домашних условиях: 3 простых рецепта
Приготовление мармелада в домашних условиях: 3 простых рецепта
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?

Популярные статьи

Сегодня, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей нет. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 15:22Food

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Вчера, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Вчера, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Вчера, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряFood

Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

11 декабряEvents

Что подарить на День святого Николая: 30 идей

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Саливанчук в обтягивающем платье похвасталась пышным декольте
Саливанчук в обтягивающем платье похвасталась пышным декольте
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка
Печериці з фетою і часником: рецепт від Євгена Клопотенка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Сумна правда про хурму: кому ні в якому разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому ні в якому разі не можна їсти
Эти профессии ликвидируют. Кто останется без работы?
Эти профессии ликвидируют. Кто останется без работы?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять