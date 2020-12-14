Полное солнечное затмение 14 декабря: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Наблюдать его вживую смогут жители Чили и Аргентины

В понедельник, 14 декабря, состоится единственное в 2020 году полное солнечное затмение. Наблюдать его вживую смогут жители Чили и Аргентины.

Частичное затмение начнется в 08:33 EST (15:33 по Киеву). Полную фазу можно будет увидеть через час – в 9:32 EST (16:32). А полное затмение с шириной примерно 90 километров пройдет на восток через Чили и Аргентину, пишет издание Space.

Где и когда смотреть солнечное затмение 14 декабря?

Прямые трансляции полного солнечного затмения будут доступны на YouTube-каналах BBC News Mundo, начиная с 14:30 по всемирному времени и 17:30 по Киеву.

Полное солнечное затмение пройдет 14 декабря Фото: Unsplash

К слову, солнечное затмение происходит тогда, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, блокируя солнечный свет. В результате, часть земной поверхности охватывает тень, падающая от Луны.

Последнее солнечное затмение произошло 21 июня 2020 года. Оно не полностью заслонило Солнце, но, тем не менее, ослепило наблюдателей в некоторых частях Африки и Азии. Последнее полное солнечное затмение произошло 2 июля 2019 года и также произошло над Южной Америкой.

Напомним, ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы наблюдали лунное затмение:

Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в день солнечного затмения.

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