Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Первый в Украине благотворительный радиомарафон в поддержку онкобольных детей собрал 1394 новых супердруга

Сегодня, 19:39

Регулярная помощь дает уверенность в том, что дети получат своевременное и эффективное лечение

Каждый год более чем у тысячи детей в Украине диагностируют рак. Выздоравливают из них лишь около половины. В то время как в европейских странах эта цифра составляет 85%, в США – до 95%.

Детский рак излечим. Да, это сложно, дорого, долго, но возможно. Для того, чтобы его побороть, необходимо качественное лечение и постоянная поддержка. Именно регулярная помощь дает уверенность в том, что дети получат своевременное и эффективное лечение.

Специально ко Всемирному дню онкобольного ребенка благотворительный фонд "Таблеточки" совместно с "Радио НВ" и компанией "АЛЛО" впервые в Украине провели уникальный благотворительный радиомарафон.

"Благотворительный радиомарафон – совершенно новый опыт для Украины. Мы хотим, чтобы благотворительность стала привычной и приятной частью жизни украинцев. И хочу подчеркнуть, что именно регулярная помощь крайне важна. Для многих стран – это уже привычный опыт. В Украине такой формат пока не очень популярен, однако сейчас мы увидели, что он отзывается украинцам! За два дня у онкобольных детей появилось 1394 новых супердруга, которые поддерживают их ежемесячно. А благодаря нашему партнеру – компании АЛЛО, дети получат еще больше помощи, что приближает их к победе", – рассказывает Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда.

"Это уже второй проект, который в этом году компания АЛЛО реализовала для подопечных БФ "Таблеточки". Очень рад, что партнерство в таком необычном для Украины формате позволило обеспечить потрясающий результат, который мы с удовольствием приумножили", – комментирует Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК АЛЛО.

Благодаря радиомарафону, многие украинцы узнали о том, что такой формат регулярной поддержки вообще возможен. Новые супердрузья уже собрали для детей 280 тысяч гривен, а благодаря партнеру "Алло" эта сумма превратилась в 580 тысяч гривен.

"Таблеточки" – благотворительный фонд, С 2011 года помогает онкобольным детям в Украине. Ежемесячно под опекой фонда 400 детей и 19 онкоотделений по всей Украине. За время работы фонда адресную помощь получили более 4500 семей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
дети помощь онкология радиомарафон Таблеточки Алло
Реклама

Новости партнеров

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Популярные статьи

Сегодня, 17:24Вкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

Сегодня, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

Вчера, 10:01Актуально

Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

Новости партнеров

В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина усомнилась в любви Эллерта
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять