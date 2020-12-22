Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первый электромобиль от Apple появится уже в 2021 году

Сегодня, 13:20

Американская корпорация уже начала тестировать десятки прототипов

Первый электромобиль компании Apple представят в третьем квартале 2021 года. Американская корпорация уже начала тестировать десятки прототипов. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News со ссылкой на руководителей производителя.

Утверждается, что тайваньские компании наращивают производство компонентов для Apple Car, а сама Apple уже тайно тестирует десятки прототипов на дорогах Калифорнии. Эта информация противоречит предыдущим отчетам, в том числе от известного аналитика Минг-Чи Куо, который сообщил, что Apple Car выпустят между 2023 и 2025 годами.

Apple Car
Apple Car
Фото: gagadget.com

В Apple пока никак не прокомментировали это сообщение. Добавим, что компания давно экспериментирует в области автомобильной техники и даже получила в 2017 году разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии.

Читайте также:
Смотрите, как выглядит первый электровелосипед от Harley-Davidson. Он появится уже в 2021 году (фото, видео)

Ранее сообщалось, что Apple Car могут выпустить не раньше 2023 года, возможно, даже в 2025 году.

Напомним, за сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларов. Кроме этого, мы рассказывали, что Apple запускает первый в мире плавучий магазин в виде гигантского шара.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эффективный таргетинг vs конфиденциальность: почему поссорились Facebook и Apple Что показала Apple: самое важное с последней в этом году презентации Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году - они помогают на работе и дома Apple презентовала полноразмерные наушники AirPods Max: характеристики и цена
фото авто Apple
Источник: gagadget.com
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Как выглядит и чем занимается сын Олега Винника и Таюне
Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье
Ольга Сумская откровенно рассказала о трудностях в семье
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Стиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

Сегодня, 11:14Food

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 08:10Events

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 06:10Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 04:20Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 18:28Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Вчера, 18:27Food

Как приготовить тушеную квашеную капусту

Вчера, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

20 декабряСтиль

Увлажнитель воздуха, цепь или сыворотка для лица: что подарить подруге на Новый год

20 декабряШоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

20 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

20 декабряШоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Новости партнеров

Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Лорак потрясла потеря, певица сделала признание
Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать стол. Рецепты
Перестала прятаться: как живет тяжелобольная Заворотнюк сейчас
Перестала прятаться: как живет тяжелобольная Заворотнюк сейчас
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять