Первый электромобиль от Apple появится уже в 2021 году

Американская корпорация уже начала тестировать десятки прототипов

Первый электромобиль компании Apple представят в третьем квартале 2021 года. Американская корпорация уже начала тестировать десятки прототипов. Об этом сообщает тайваньское издание Economic Daily News со ссылкой на руководителей производителя.

Утверждается, что тайваньские компании наращивают производство компонентов для Apple Car, а сама Apple уже тайно тестирует десятки прототипов на дорогах Калифорнии. Эта информация противоречит предыдущим отчетам, в том числе от известного аналитика Минг-Чи Куо, который сообщил, что Apple Car выпустят между 2023 и 2025 годами.

Apple Car Фото: gagadget.com

В Apple пока никак не прокомментировали это сообщение. Добавим, что компания давно экспериментирует в области автомобильной техники и даже получила в 2017 году разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Apple Car могут выпустить не раньше 2023 года, возможно, даже в 2025 году.

Напомним, за сутки владельцы Apple потеряли 180 млрд долларов. Кроме этого, мы рассказывали, что Apple запускает первый в мире плавучий магазин в виде гигантского шара.

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