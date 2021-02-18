Онлайн-бармен! Три бесплатных приложения с рецептами популярных коктейлей

Эти приложения помогут с приготовлением алкогольных и безалкогольных напитков в домашних условиях

Давно мечтали сделать любимый коктейль собственноручно, но незнание рецептуры вас пугало? Не беда, потому что мы нашли три бесплатных приложения с простыми и популярными рецептами коктейлей. Воспользуйтесь ими и уже в ближайшую пятницу наслаждайтесь напитками дома.

Приложение 1 — Jigger от Олега Засадного

Это украинское приложение, барная библиотека которого насчитывает более 1000 коктейльных рецептов!

Удобным есть разграничение напитков на 20 коллекций. Например, если выберете классику, то получите подборку популярных рецептов, где найдете "Негрони" или "Мохито".

Алкогольные коллекции в JIGGER Фото: JIGGER

Также существуют раздел "Личный бар", где вы сможете добавить ингредиенты, которые имеются дома, и приложение сгенерирует вам из них коктейльное предложение.

Если не сможете определиться среди тысячи рецептов, то воспользуйтесь рандомным выбором коктейля. Именно эта кнопка решит, что вы будете пить в выходные, достаточно лишь нажать на нее.

Формат рандомного коктейля Фото: JIGGER

Не алкоголем единственным, в Jigger найдете также рецепты б/а коктейлей, например лимонады.

Б/а коктейли в JIGGER Фото: JIGGER

Приложение доступно на iOS и Android.

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Приложение 2 — Mix lab от Bacardi Limited

Особенность приложения — не только пошаговые рецепты классического формата коктейлей, но и дополнительные бесплатные видео рецепты.

Бармены также могут самостоятельно загрузить рецепт напитка и поделиться им с аудиторией.

Видео рецепты от барменов Фото: Mix Lab

В алкобиблиотеке найдете более 300 классических и оригинальных коктейлей, которые были структурированы и выбраны 30-ю барменами-профессионалами.

На старте пользователи могут указать свои алкопредпочтения. На основе этого Mix lab будет предлагать потенциальные коктейли для приготовления.

Выбор алко-предпочтений от Mix Lab Фото: Mix Lab

Приложение доступно на iOS и Android.

Приложение 3 — Cocktailist от любителей алкоистории

Это простое приложение в использовании с 9-ю коллекциями напитков: от классических до альтернативных. В каждой из коллекции представлены десятки напитков.

Так выглядит классический раздел изнутри.

Классические коктейли в Cocktailist Фото: Cocktailist

К каждому рецепту существуют рекомендации по декорированию, а также интересные факты о коктейле. Словом, будете не только пить, но и узнавать что-то полезное.

Факты о "Яблочном мартини" Фото: Cocktailist

Приложение доступно на IOS и Android.

Какие преимущества использования приложений и приготовления напитков дома?

Вы экономите деньги! Согласитесь, что выпить джин-тоник примерно за 200 гривен в баре — дороже, чем купить бутылку напитка за 500 гривен домой и приготовить из нее около 10 порций коктейля.

Согласитесь, что выпить джин-тоник примерно за 200 гривен в баре — дороже, чем купить бутылку напитка за 500 гривен домой и приготовить из нее около 10 порций коктейля. Вы научитесь делать любимые коктейли и улучшите свои навыки домашнего бармена! И в следующий раз, когда придете в заведение, вам не нужна будет помощь с выбором коктейля, так как рецептура любимого напитка будет вам известна.

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