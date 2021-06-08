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Новые уведомления и улучшенный FaceTime. В Apple представили новую iOS 15

Сегодня, 00:33

На техноконвенте в Сан-Франциско официально представили новую операционную систему – к чему готовиться обладателям "яблочной" техники

На WWDC 2021 представили новые функции "яблочной" техники. Фото: коллаж "Сегодня"
На WWDC 2021 представили новые функции "яблочной" техники.
Фото: коллаж "Сегодня"

Пользователей техники на базе операционной системы IOS ждут очередные реновации – обновленные уведомления, новые функции и еще больше защиты конфиденциальности.

Об этом сообщили на конференции WWDC, которую Apple ежегодно проводит в Сан-Франциско.

На техноконвенте представили очередную версию ОС, 15-ую по счету. "Сегодня" разбирались, к чему следует готовиться пользователям "яблочной" техники после обновления.

Уведомления

В IOS 15 текстовые сообщения будут сопровождаться фотографиями контактов, а сами оповещения станут крупнее.

Также будет добавлена функция их концентрации Focus – оповещения можно будет группировать.

Еще одна новая функция – Summary. Она позволит получать определенные группы уведомления в виде дайджеста и в определенное время дня. Причем его можно настроить как самостоятельно, так и доверить это искусственному интеллекту.

При этом настройки на всех устройствами пользователя будут синхронизированы.

iMessage

Все файлы, полученные через iMessage будет автоматически группируются в коллажи или стопки и сохраняется в соответствующих приложениях: музыка – в Apple Music, фото – в фотогалерею и т.д.

При этом в папке Shared with You можно будет просмотреть весь контент, полученный через сообщения.

Добавлен режим "Не беспокоить", который предполагает принятие только срочных сообщений.

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Камера

Появилась новая функция Live Text – теперь искусственный интеллект может распознать текст на любом изображении (в том числе, скриншоте). Также его можно будет выделить, выбрать, перевести или скопировать.

Правда, пока что поддерживаются только семь языков: английский, китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский и португальский.

Добавлена функция Visual Look Up – аналог Google Lens, который позволит проводить визуальный поиск объекта в кадре. На старте в Apple обещают распознание предметов искусства, книг, объектов природы, домашних животных и достопримечательностей.

Также появилась возможность создания Memory Mixes – на фото из альбома можно наложить музыку и поделиться воспоминанием с другими пользователями Apple.

FaceTime

Добавлен портретный режим для видео и режим просмотра в виде сетки. А благодаря поддержке Spatial Audio теперь можно будет выделить звук голоса в зависимости от ситуации.

Кроме того, теперь можно создавать ссылки на видеозвонок, что упрощает присоединение к групповым видеозвонкам.

Еще в это же время можно делиться музыкой, видео и фильмами, а также показать свой экран.

Другие приложения

Меньше изменений претерпели приложения "Карты", "Погода", Safari и Wallet – теперь в него можно добавлять свои документы, как в "Дії".

Расширена функциональность Spotlight — добавлены информативные карточки для знаменитостей и фильмов.

Появилась функция UWB для разблокировки машин популярных марок со смартфона.

Расширенные настройки приватности

В Safari и при отправке электронных писем через "Почту" можно будет скрывать IP-адрес. Еще в "Почте" можно будет блокировать отслеживающие пиксели в письмах.

Появилась функция одноразовых почтовых ящиков при подписке на iCloud, а для некоторых команд (например, открыть фото, календарь, включить авиарежим и пр.) Siri теперь не понадобится подключение к интернету.

Благодаря "цифровому наследству" теперь свой аккаунту можно передать в наследство.

Добавленный функционал в iOS 15
Добавленный функционал в iOS 15

Бета-версия для разработчиков уже доступна. Релиз iOS 15 ожидается осенью.

Напомним, в апреле Apple обновила операционную систему iOS 14.5, добавив несколько новых функций.

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