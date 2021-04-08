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Nokia презентовала 6 смартфонов с мощными камерами: что еще по характеристикам

Сегодня, 20:11

Новые смартфоны имеют хорошие камеры, а также мощные процессоры, но цена телефонов немного кусается

Пока компания LG решила закрыть свой бизнес смартфонов, другие производители то и дело выводят на рынок свои новинки. Nokia представила сразу шесть новых смартфонов. Рассказываем, какие характеристики у новинок.

Смартфоны Nokia
Смартфоны Nokia
Фото: Сегодня

Nokia поделила свои новые смартфоны на серии – Х, G и С.

В смартфонах Nokia Х10 и Nokia Х20 установлены одинаковые процессоры – Snapdragon 480, которые поддерживают 5G.

В модели Х10 есть два варианта начинки – с оперативной памятью на 4 Гб или на 6 Гб, а также встроенной памятью на 64 Гб или на 128 Гб. В свою очередь модель Х20 имеет характеристики получше – минимум 6 Гб оперативной памяти или 8 Гб. В обеих версиях встроенная память на уровне 128 Гб.

Х10 и Х20 имеют довольно большой экран на 6,67 дюймов, а расширение составляет 2400х1080 пикселей. Камеры с оптикой ZEISS, которая считается одной из лучших в мире. В Х10 установлена основная камера на 48 Мп. Плюс к этому – сверхширокоугольная камера на 5 Мп, а также два датчика на 2 МП для макросъемок. Фронтальная камера в этой модели на 8 Мп.

В свою очередь у Х20 камера уже на 64 Мп, а также сверхширокоугольная камера на 5 Мп и два датчика на 2 МП для макросъемок. Причем, фронтальная камера здесь на 32 Мп.

На европейский рынок оба смартфона поступят в продажу в мае, а стоимость за Х10 составит от 310 евро, а за Х20 – от 350 евро.

Nokia Х20
Nokia Х20
Фото: nokia.com

Средний сегмент смартфонов Nokia представляет серия G. Здесь стоят экраны на 6,5 дюймов. В G10 – тройная камера на 13Мп+2Мп+2Мп. Этот смартфон не поддерживает 5G, как более дорогая серия Х. Процессор здесь установлен MediaTek G25. Оперативной памяти на 4 Гб, а встроенной – на 64 Гб.

Смартфон G20 имеет такие же характеристики, как и G10, а отличие лишь в камере, которая здесь установлена на 48 Мп. Стоимость смартфонов серии G – от 150 евро.

Nokia G20
Nokia G20
Фото: nokia.com

И наконец самая бюджетная серия – С. Смартфон С20 оснащен оперативной памятью на 2 Гб, а камера здесь всего на 5 Мп. Он будет выпускаться в двух версиях – со встроенной памятью на 16 Гб и на 32 Гб. Стоимость – от 80 евро.

Nokia C20
Nokia C20
Фото: nokia.com

Напомним, ранее мы писали о том, какие смартфоны можно купить до 5 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что пандемия раскрутила рынок платных приложений для гаджетов.

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