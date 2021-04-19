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NASA произвела исторический запуск беспилотного вертолета на Марсе

Сегодня, 14:33

Состоялся первый испытательный полет беспилотного вертолета на Марсе

Утром, 19 апреля, беспилотный вертолет NASA Ingenuity выполнил свой первый испытательный полет на Марсе. Эти кадры были показаны в прямом эфире на канале NASA в YouTube.

Беспилотный вертолет NASA
Беспилотный вертолет NASA
Фото: Скриншот из YouTube

Учитывая, что расстояние между Землей и Марсом очень большое, то данные о полете были получены лишь спустя несколько часов после его начала.

Беспилотный вертолет NASA
Беспилотный вертолет NASA
Фото: Скриншот из YouTube

Ранее NASA уже пыталась запустить вертолет на Марсе, но из-за различных сбоев этого сделать не удалось. Специалисты даже переустанавливали специальное программное обеспечение вертолета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Google показал, как за 37 лет изменилась планета.

Также мы писали о том, что в Дубае появится такси без водителя.

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