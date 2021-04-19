NASA произвела исторический запуск беспилотного вертолета на Марсе

Состоялся первый испытательный полет беспилотного вертолета на Марсе

Утром, 19 апреля, беспилотный вертолет NASA Ingenuity выполнил свой первый испытательный полет на Марсе. Эти кадры были показаны в прямом эфире на канале NASA в YouTube.

Беспилотный вертолет NASA Фото: Скриншот из YouTube

Учитывая, что расстояние между Землей и Марсом очень большое, то данные о полете были получены лишь спустя несколько часов после его начала.

Беспилотный вертолет NASA Фото: Скриншот из YouTube

Ранее NASA уже пыталась запустить вертолет на Марсе, но из-за различных сбоев этого сделать не удалось. Специалисты даже переустанавливали специальное программное обеспечение вертолета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Google показал, как за 37 лет изменилась планета.

Также мы писали о том, что в Дубае появится такси без водителя.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться