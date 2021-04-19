NASA произвела исторический запуск беспилотного вертолета на Марсе
Состоялся первый испытательный полет беспилотного вертолета на Марсе
Утром, 19 апреля, беспилотный вертолет NASA Ingenuity выполнил свой первый испытательный полет на Марсе. Эти кадры были показаны в прямом эфире на канале NASA в YouTube.
Учитывая, что расстояние между Землей и Марсом очень большое, то данные о полете были получены лишь спустя несколько часов после его начала.
Ранее NASA уже пыталась запустить вертолет на Марсе, но из-за различных сбоев этого сделать не удалось. Специалисты даже переустанавливали специальное программное обеспечение вертолета.
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