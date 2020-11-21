На взлом меньше секунды: ТОП-10 худших паролей 2020 года

Для того, чтобы взломать некоторые пароли, потребуется меньше 10 секунд

Одной из причин хищения денежных средств специалисты называют ненадежный пароль.

Сервис для шифрования интернет-трафика NordVPN опубликовал рейтинг самых ненадежных паролей 2020 года.

Так, согласно данным сервиса, самые легкие такие пароли:

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha (с португальского "пароль")

По подсчетам NordVPN, пароль 123456 используют более 2,5 млн пользователей. Для того, чтобы его взломать, потребуется меньше одной секунды.

К слову, недавно специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter и получил доступ к его аккаунту.

Также мы писали о том, что блогер и инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал мобильное приложение WiFox, с помощью которого можно получить виртуальную карту с паролями Wi-Fi в различных аэропортах мира. Об этом пишет Lonely Planet.

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