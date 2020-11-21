На взлом меньше секунды: ТОП-10 худших паролей 2020 года
Для того, чтобы взломать некоторые пароли, потребуется меньше 10 секунд
Одной из причин хищения денежных средств специалисты называют ненадежный пароль.
Сервис для шифрования интернет-трафика NordVPN опубликовал рейтинг самых ненадежных паролей 2020 года.
Так, согласно данным сервиса, самые легкие такие пароли:
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- senha (с португальского "пароль")
По подсчетам NordVPN, пароль 123456 используют более 2,5 млн пользователей. Для того, чтобы его взломать, потребуется меньше одной секунды.
К слову, недавно специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter и получил доступ к его аккаунту.
Также мы писали о том, что блогер и инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал мобильное приложение WiFox, с помощью которого можно получить виртуальную карту с паролями Wi-Fi в различных аэропортах мира. Об этом пишет Lonely Planet.
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