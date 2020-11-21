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На взлом меньше секунды: ТОП-10 худших паролей 2020 года

Сегодня, 12:31

Для того, чтобы взломать некоторые пароли, потребуется меньше 10 секунд

Одной из причин хищения денежных средств специалисты называют ненадежный пароль.

Сервис для шифрования интернет-трафика NordVPN опубликовал рейтинг самых ненадежных паролей 2020 года.

Так, согласно данным сервиса, самые легкие такие пароли:

  • 123456
  • 123456789
  • picture1
  • password
  • 12345678
  • 111111
  • 123123
  • 12345
  • 1234567890
  • senha (с португальского "пароль")

По подсчетам NordVPN, пароль 123456 используют более 2,5 млн пользователей. Для того, чтобы его взломать, потребуется меньше одной секунды.

К слову, недавно специалист по кибербезопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter и получил доступ к его аккаунту.

Также мы писали о том, что блогер и инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал мобильное приложение WiFox, с помощью которого можно получить виртуальную карту с паролями Wi-Fi в различных аэропортах мира. Об этом пишет Lonely Planet.

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