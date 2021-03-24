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На iPhone 13 установят новейшие дисплеи от Samsung

Сегодня, 12:03

Новые дисплеи будут значительно производительней, чем существующие

В будущем Apple хочет выпустить iPhone 13 с новейшим дисплеем от Samsung, который будет практически идеально контролировать частоту кадров. В существующих моделях смартфонов американской компании таких экранов нет.

Об этом сообщает "GSMarena".

Еще в прошлом году Apple выбирал между развитием направления внедрения экранов с высокой частотой обновления или же бросить все силы на развитие сети 5G. В компании тогда приняли решение развивать сеть будущего. Именно потому iPhone серии 12 продолжили изготавливать с дисплеем, где частота 60 Гц. Теперь же эксперты прогнозируют, что в двух моделях iPhone 13 будут совсем другие экраны.

Сообщается, что фабричная линия Samsung Display A3, на которой изготавливали для Apple OLED-панели LTPS, будет преобразована для производства панелей LTPO.

IPhone
IPhone
Фото: pixabay.com

Хотя стоит отметить, что LTPO был первоначально разработан для Apple Watch. Именно LTPO позволяет точно контролировать частоту кадров, а в LTPS такого нет. Также израсходуется меньше энергии для загрузки устройства.

Но есть небольшая загвоздка. Все дело в том, что новые панели LTPO значительно сложнее производить. Потому прогнозируется, что мощность производства линии Samsung Display A3 может упасть со 105 тысяч панелей в месяц до 70 тысяч.

Впрочем, пока неизвестно, когда именно мир увидят iPhone 13 с новыми панелями от Samsung.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры Samsung работают над смартфоном с двойным складыванием.

Также мы сообщали, что в смартфонах на Android произошли глобальные сбои.

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