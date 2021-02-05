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Линейка Galaxy S21 уже в Украине: замечательные подарки вместе с покупкой смартфона

Флагманская линейка Samsung Galaxy S21 уже готова покорить украинских пользователей своими технологическими возможностями

Продажа новейших и самых технологически инновационных смартфонов Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra в Украине стартует 5 февраля 2021 года. Новоиспеченные владельцы получат не только инновационные устройства со сверхмощным процессором, лучшей на сегодня системой камер и невероятным Dynamic Amoled 2x-дисплеем, но и замечательные подарки от Samsung.

Начало 2021 года порадовало многих фанатов технологических новинок – на традиционном мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила линейку своих инновационных флагманов, претендующих на звание супердевайсов года. Серия Galaxy S21, еще на этапе предзаказа, благодаря своим инновационным возможностями, технологичным функциями и топовому дизайну собрала достаточное количество положительных откликов не только профессионалов техносферы, но и клиентов, стремящихся быть в тренде последних инноваций. Флагманские модели Samsung уже который год являются золотым стандартом на рынке смартфонов, и в 2021 году компания существенно подняла планку качества и технологических возможностей своих флагманских девайсов.

Новая линейка смартфонов Galaxy S21 представлена ​​тремя моделями Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, корпус которых имеет стильные и современные цвета, которые понравятся даже самым требовательным пользователям. В то же время смартфоны остаются яркими представителями ультрасовременных премиальных стандартов, предлагая супербыстрые мобильные процессоры, интеллектуальную систему камер профессионального уровня и стильный современный дизайн, который удовлетворит любой эстетический вкус. Благодаря выдающимся характеристикам смартфонов данной серии, пристальное внимание к ним было приковано еще до начала официальных продаж.

Учитывая достаточно существенный интерес к новой линейке в период предварительных заказов, компания продолжает особые условия покупки. Так, каждый покупатель любой из моделей Samsung Galaxy S21 получит приятный сюрприз даже после официального старта продаж, который состоится 5 февраля 2021 года в Samsung Experience Stores и торговых сетях официальных партнеров Samsung.

Как получить подарок

В течение 5 – 21 февраля все новые владельцы ультрасовременных Galaxy S21 Ultra при покупке смартфона гарантированно получат беспроводные наушники Galaxy Buds Pro.

Тем, кому больше по душе модели Galaxy S21 и Galaxy S21+, пригодятся сертификаты на 4000 грн на любые фирменные аксессуары или носимые устройства Samsung.

Какая модель Galaxy S21 нужна именно вам?

Независимо от того, на какой модели вы остановите свой выбор, вы получите лучший смартфон топового сегмента. Все они оснащены самыми продуктивными мобильными процессорами Samsung Exynos 2100 и интеллектуальными дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой развертки 120 Гц, которая не только делает изображение на экране максимально плавным, но и бережет ваши глаза благодаря функции защиты зрения и безопасного просмотра Eye Comfort Shield с автоматической регулировкой подсветки и цветовой температуры в зависимости от времени суток.

За безопасность отвечает защитная платформа Samsung Knox Vault, которая является собственной разработкой Samsung и работает как на уровне чипсета (SoC), так и на уровне программного обеспечения. Knox Vault гарантирует для S21 наилучшую безопасность и сохранность данных.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Если вам нужен наиболее мощный и совершенный на сегодня Android-смартфон в мире, то ваш выбор – Samsung Galaxy S21 Ultra. Он является квинтэссенцией всех новомодных трендов и передовых разработок мобильной индустрии. Смартфон имеет наилучшее аппаратное оборудование*, которое не встречается больше ни в одном другом смартфоне, включая сверхбыстрый процессор Samsung Exynos 2100, замечательный HDR10+, экран с максимальной яркостью 1500 нит и качественные камеры во главе со 108-мегапиксельным фотосенсором.

Более того, только владельцы модели Galaxy S21 Ultra смогут использовать стилус S Pen от Samsung (продается отдельно), который ранее был доступен только владельцам Galaxy Note. S Pen не просто расширяет функциональные возможности, но также помогает раскрыть творческий потенциал в фирменном приложении Penup.

Galaxy S21 Ultra также способен снимать видео с разрешением 4K со скоростью 60 кадров в секунду со всех камер одновременно, быстро переключаться между ними или записывать видеоролики 8K и мгновенно получать фотографии высокого качества с видео благодаря функции "Фотокадр с видео 8K".

Используя зум на S21 Ultra, не стоит волноваться, что придется жертвовать детализацией. Galaxy S21 Ultra оснащен 100-кратным Космическим зумом (Space Zoom) на основе первой двойной системы зум-объективов с 3-кратным оптическим и 10-кратным оптическим увеличением и сверхбыстрым 2PD автофокусом. Снимки будут четкими, даже если снимать издалека.

Профессионалы оценят широкие возможности настройки и множество полезных параметров режима Pro, благодаря которым можно отобразить снимки в 12-битном режиме RAW для получения максимально детализированных снимков. Galaxy S21 Ultra – это ваша возможность обладать лучшим смартфоном от Samsung с идеальными параметрами от современной системы камер профессионального уровня до яркого и умного дисплея.

Galaxy S21|S21+

Серия Galaxy S21 имеет новый дизайн блока камер, который гармонично сочетается с металлической рамкой девайса и предлагает элегантную, изысканную эстетику. Модели S21 и S21+ доступны в цветах, которые бросаются в глаза, включая новый знаковый оттенок – Фантом фиолетовый. К тому же каждое устройство имеет роскошное матовое покрытие, создающее изысканный вид.

S21 и S21+ имеют в своем арсенале фотокамеры профессионального уровня, которые позволяют получать высококачественные снимки, снятые на таком уровне, будто бы их создавал профессионал. В обеих моделях Galaxy S21 и S21+ на одну камеру меньше, чем в S21 Ultra, однако фотокамеры по-прежнему предлагают универсальную систему визуализации, которая улучшает снимки благодаря алгоритмам встроенного искусственного интеллекта, позволяющих делать высококачественные снимки даже новичку.

Каждый покупатель сможет выбрать себе модель Galaxy S21, лучше всего соответствующую его требованиям и стилю согласно собственным эстетическим предпочтениям.

Стоимость Galaxy S21 в Украине составляет от 26 999 грн, Galaxy S21+ – от 31999 грн, а Galaxy S21 Ultra – от 37 999 грн. Присоединяйтесь к инновационным технологиям уже сегодня!

*на начало 2021 года

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