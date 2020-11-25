Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Маркетолог рассекретила, как на самом деле работают скидки в этот день

Приближается "черная пятница", которая в этом году припадает на 27 ноября. В этот день очереди в магазинах покупатели занимают с самого раннего утра, а попав на долгожданную распродажу и вовсе начинают драку за желаемый товар.

Ведущая программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканале "Украина" Юлия Галушка побеседовала с маркетологом и узнала, когда Черная пятница наступает в Украине и стоит ли украинцам обнадеживаться скидками.

Ведущая Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Маркетолог Надежда Фомина рассказала, что "черная пятница" – это тот период, когда ритейлеры получают порядка 20-25 % своей выручки от общего годового плана продаж. Маркетолог согласилась с опытом ведущей Юлии Галушки, которая отметила, что перед черной пятницей магазины лишь поднимают цены, а потом возвращают к прежним. Из-за этого "черная пятница" заработала в Украине уже "дурную" славу.

Надежда Фомина раскрыла секрет, как "черная пятница" работает на самом деле.

"В среднем эффективная скидка, которую вы можете получить на "черную пятницу" не больше девяти процентов. Каждый ритейлер, планируя ту промо программу, которую будет предлагать на "черную пятницу", включает в нее несколько топовых товаров, на которые скидка будет три процента. А больше скидка дается, тем более невостребованный этот товар", – поделилась Надежда Фомина.

К сожалению или к счастью, в Украине того культа "черной пятницы", как в США, откуда она и пришла, нет. На высоко востребованные товары скидки в основном отсутствуют, а если они и есть, то эти товары быстро заканчиваются.

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

"Полезно мониторить, если вы покупаете на AliExpress, там есть волшебная кнопочка AliExpress tools. Выбрав ее, вы можете посмотреть, как менялась в динамике цена за период месяц или два. И тогда понять, обманывают вас на "черную пятницу" или нет", – рассказала Надежда Фомина.

Когда же украинцам ждать выгодных скидок? Маркетолог рекомендует, что "черная пятница" и новогодние скидки и другие праздники, на период которых снижаются цены – это отличный шанс словить товар по выгодной цене. Но относиться к "черной пятнице" как к панацее – не стоит.

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